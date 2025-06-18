　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗銀行被駭到數據都刪光！　存款「直接歸零」有卡也無用

▲▼疑似與以色列有關聯的駭客組織「掠食麻雀」宣布，成功對伊朗國營銀行賽帕銀行 (Sepah Bank)發動網路攻擊。（圖／翻攝自Ｘ）

▲駭客組織「掠食麻雀」宣布，成功摧毀伊朗國營銀行賽帕銀行的數據。（圖／翻攝自Ｘ）

國際中心／台北報導

以色列與伊朗衝突持續，疑似與以色列有關聯的駭客組織「掠食麻雀」（Predatory Sparrow，又稱Gonjeshke Darande）17日在社群媒體上宣布，成功對伊朗國營銀行賽帕銀行 (Sepah Bank)發動網路攻擊，並摧毀一切數據。如果說法屬實，將意味著存款人帳戶直接「歸零」。

根據該駭客組織在社群平台X上聲明，他們選擇攻擊Bank Sepah，是因該銀行被指控為伊朗伊斯蘭革命護衛隊（IRGC）所有，並涉嫌用來規避國際制裁，將伊朗民眾的資金投入恐怖主義代理人、彈道飛彈計畫以及核武計畫。

在攻擊發生後，Bank Sepah 的官方網站已無法連線，並且多家分行被迫暫停營業。全球網路連線追蹤公司Kentinc與Netblocks都指出，當地時間17日下午5時30分左右，伊朗網路連線驟降。網路服務公司Cloudflare同日公布數據也顯示，伊朗2大行動網路供應商，實際上已經斷網，進入「網路鎖國」的狀態。

另外，根據伊朗國際電視臺（Iran International）的報導，有多位用戶反映無法登入帳戶，連帶影響到由與伊朗軍方有關的金融機構Kosar 和 Ansar 發行的金融卡，也都無法使用。此外，有傳言指出攻擊，可能導致部分伊朗民眾的銀行帳戶資料歸零，但尚未獲得官方證實。

「掠食麻雀」並非首次對伊朗關鍵基礎設施發動攻擊。2022年６月，該組織曾成功入侵伊朗胡齊斯坦鋼鐵公司（Khuzestan Steel Company），導致工廠發生大火；2021年10月，他們還被指控是伊朗全國加油站網路癱瘓事件的幕後黑手，導致駕駛人大排長龍。資安專家認為，此類攻擊展現了超越一般駭客能力的技術，可能背後存在國家級網軍的支持。

此次攻擊事件，不僅嚴重衝擊伊朗金融系統的穩定，更引發國際間的高度關注，因為不僅是網路安全與國際政治交叉的典型案例，亦反映出在當前地緣政治緊張局勢下，網路戰爭正逐漸成為一種重要的衝突形式。未來，伊朗如何應對此事件，世界其他國家會如何從中汲取教訓，都值得持續關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
火鍋碗「凸一塊」有啥用？　20年老師傅曝正解
南韓男星爆違法性交易！付費密會明日花綺羅
日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震
2款「台味甜點」竟能幫助減重！醫師：幾乎沒有熱量
「鄉民女神」懷孕7月近照曝光！　身體1變化驚呆她
陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南海海槽威脅增加！日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

伊朗銀行被駭到數據都刪光！　存款「直接歸零」有卡也無用

快訊／川普勸投降　伊朗最高領袖回嗆：美介入將致「無法彌補」後果

基輔「地獄之夜」！俄軍導彈、無人機狂炸烏克蘭　毀公寓15人慘死

睽違5個月　美日韓再度實施「聯合空中訓練」！嚇阻北韓核武威脅

Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」　誓言強烈反擊以色列

歐洲致富夢碎！千名陸女被迫賣淫　比利時破獲龐大犯罪集團網

伊朗最高領袖「核心圈」危險掏空　以色列官員：軍事高層落跑了

油輪瞬間移動到俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」　千艘船位置亂飄

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

南海海槽威脅增加！日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

伊朗銀行被駭到數據都刪光！　存款「直接歸零」有卡也無用

快訊／川普勸投降　伊朗最高領袖回嗆：美介入將致「無法彌補」後果

基輔「地獄之夜」！俄軍導彈、無人機狂炸烏克蘭　毀公寓15人慘死

睽違5個月　美日韓再度實施「聯合空中訓練」！嚇阻北韓核武威脅

Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」　誓言強烈反擊以色列

歐洲致富夢碎！千名陸女被迫賣淫　比利時破獲龐大犯罪集團網

伊朗最高領袖「核心圈」危險掏空　以色列官員：軍事高層落跑了

油輪瞬間移動到俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」　千艘船位置亂飄

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

行政院核定AI基建　台南「AI金三角」聚落助攻房市

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

拚青年回流！基隆啟動智慧城市轉型　謝國樑：打造AI產業廊帶

溫班亞瑪剃光頭完成閉關修行　獲頒「少林一段」成NBA第1人

港女拿切肉叉殺害女兒！她全裸敲門求救：拜託幫我報警

7月漢光實兵結合城鎮韌性演習　季連成曝將從「反制封鎖」開始做

南海海槽威脅增加！日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　侯友宜：打造都市文化新地標

快訊／林書豪、沃許本攜手爆發　國王總冠軍G2半場52比41壓制海神

珠珠寶貝應援突落淚！　官方解釋「睫毛倒插」

國際熱門新聞

伊朗官媒釋出「核彈影片」！　警告意味濃厚

印尼火山大規模噴發！日氣象廳憂引發海嘯

以色列警告：對伊朗攻勢「還有驚喜」

19歲「啦啦隊女神」過往起底　不僅顏值身材也很爆

伊朗首都爆逃難潮　空拍畫面曝光

76％男性自慰時想著前任　專家：很正常

伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」

衛報：3個憤怒老人危及世界　恐讓我們全部喪命

伊朗下令「斷網」　ATM不能用

川普勸投降　伊朗最高領袖回嗆

伊朗最高領袖怒嗆以色列「絕不妥協」：奮戰到底

川普威脅伊朗無條件投降：美國知道「最高領袖」躲在哪

航空公司排名出爐！長榮、星宇、華航全上榜

美軍印太司令部突下令：提升所有設施安全警戒

更多熱門

相關新聞

以伊戰爭油價大漲　法人估航空受衝擊最大、貨櫃船運次之

以伊戰爭油價大漲　法人估航空受衝擊最大、貨櫃船運次之

以色列13日攻擊伊朗，油價大漲；14日轉攻擊石油設施，今(16)日有法人出報告指出，衝擊最大的是航空，其次是貨櫃船運，散裝船不受影響，因燃油成本站航空業約三成，佔貨櫃船運約二成，散裝船主要是把整艘船租給客戶，燃油成本由客戶自行負擔，航商幾乎不受油價漲跌影響。

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

伊朗發射飛彈回擊　以色列稱攻擊平民逾越紅線

伊朗發射飛彈回擊　以色列稱攻擊平民逾越紅線

以色列國安顧問：伊朗核計畫不可能僅靠武力摧毀

以色列國安顧問：伊朗核計畫不可能僅靠武力摧毀

以色列軍方證實伊朗發射飛彈　下令民眾避難

以色列軍方證實伊朗發射飛彈　下令民眾避難

關鍵字：

以伊戰爭

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

伊朗官媒釋出「核彈影片」！　警告意味濃厚

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面