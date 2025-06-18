伊朗銀行被駭到數據都刪光！　存款「直接歸零」有卡也無用

▲駭客組織「掠食麻雀」宣布，成功摧毀伊朗國營銀行賽帕銀行的數據。（圖／翻攝自Ｘ）

國際中心／台北報導

以色列與伊朗衝突持續，疑似與以色列有關聯的駭客組織「掠食麻雀」（Predatory Sparrow，又稱Gonjeshke Darande）17日在社群媒體上宣布，成功對伊朗國營銀行賽帕銀行 (Sepah Bank)發動網路攻擊，並摧毀一切數據。如果說法屬實，將意味著存款人帳戶直接「歸零」。

根據該駭客組織在社群平台X上聲明，他們選擇攻擊Bank Sepah，是因該銀行被指控為伊朗伊斯蘭革命護衛隊（IRGC）所有，並涉嫌用來規避國際制裁，將伊朗民眾的資金投入恐怖主義代理人、彈道飛彈計畫以及核武計畫。

在攻擊發生後，Bank Sepah 的官方網站已無法連線，並且多家分行被迫暫停營業。全球網路連線追蹤公司Kentinc與Netblocks都指出，當地時間17日下午5時30分左右，伊朗網路連線驟降。網路服務公司Cloudflare同日公布數據也顯示，伊朗2大行動網路供應商，實際上已經斷網，進入「網路鎖國」的狀態。

另外，根據伊朗國際電視臺（Iran International）的報導，有多位用戶反映無法登入帳戶，連帶影響到由與伊朗軍方有關的金融機構Kosar 和 Ansar 發行的金融卡，也都無法使用。此外，有傳言指出攻擊，可能導致部分伊朗民眾的銀行帳戶資料歸零，但尚未獲得官方證實。

Predatory Sparrow, or Gonjeshke Darande, is taking credit for cyberattacks on Iranian banks. Despite appearances this actor is not all bluster. pic.twitter.com/cSxi9Pi0ZS — John Hultquist (@JohnHultquist) June 17, 2025

「掠食麻雀」並非首次對伊朗關鍵基礎設施發動攻擊。2022年６月，該組織曾成功入侵伊朗胡齊斯坦鋼鐵公司（Khuzestan Steel Company），導致工廠發生大火；2021年10月，他們還被指控是伊朗全國加油站網路癱瘓事件的幕後黑手，導致駕駛人大排長龍。資安專家認為，此類攻擊展現了超越一般駭客能力的技術，可能背後存在國家級網軍的支持。

此次攻擊事件，不僅嚴重衝擊伊朗金融系統的穩定，更引發國際間的高度關注，因為不僅是網路安全與國際政治交叉的典型案例，亦反映出在當前地緣政治緊張局勢下，網路戰爭正逐漸成為一種重要的衝突形式。未來，伊朗如何應對此事件，世界其他國家會如何從中汲取教訓，都值得持續關注。