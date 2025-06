伊朗銀行被駭到數據都刪光！　存款「直接歸零」有卡也無用

▲駭客組織「掠食麻雀」宣布,成功摧毀伊朗國營銀行賽帕銀行的數據。(圖/翻攝自X)

國際中心/台北報導

以色列與伊朗衝突持續,疑似與以色列有關聯的駭客組織「掠食麻雀」(Predatory Sparrow,又稱Gonjeshke Darande)17日在社群媒體上宣布,成功對伊朗國營銀行賽帕銀行 (Sepah Bank)發動網路攻擊,並摧毀一切數據。如果說法屬實,將意味著存款人帳戶直接「歸零」。

根據該駭客組織在社群平台X上聲明,他們選擇攻擊Bank Sepah,是因該銀行被指控為伊朗伊斯蘭革命護衛隊(IRGC)所有,並涉嫌用來規避國際制裁,將伊朗民眾的資金投入恐怖主義代理人、彈道飛彈計畫以及核武計畫。

在攻擊發生後,Bank Sepah 的官方網站已無法連線,並且多家分行被迫暫停營業。全球網路連線追蹤公司Kentinc與Netblocks都指出,當地時間17日下午5時30分左右,伊朗網路連線驟降。網路服務公司Cloudflare同日公布數據也顯示,伊朗2大行動網路供應商,實際上已經斷網,進入「網路鎖國」的狀態。

另外,根據伊朗國際電視臺(Iran International)的報導,有多位用戶反映無法登入帳戶,連帶影響到由與伊朗軍方有關的金融機構Kosar 和 Ansar 發行的金融卡,也都無法使用。此外,有傳言指出攻擊,可能導致部分伊朗民眾的銀行帳戶資料歸零,但尚未獲得官方證實。

Predatory Sparrow, or Gonjeshke Darande, is taking credit for cyberattacks on Iranian banks. Despite appearances this actor is not all bluster. pic.twitter.com/cSxi9Pi0ZS