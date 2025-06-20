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越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」：比紅肉還嚴重

▲▼胃痛,中醫師,泰昌堂。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲台灣大腸癌罹患率居高不下，且有年輕化趨勢。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣大腸癌罹患率居高不下，且有年輕化趨勢，為什麼年輕人罹大腸癌變多了？胸腔暨重症專科醫師黃軒於19日指出，這波趨勢背後的元凶之一，正是多數人習以為常的「含糖飲料」。

黃軒醫師在其臉書粉專發文指出，根據最新研究，日常飲用可樂、奶茶、果汁或含糖紅茶等飲品，會大幅提高大腸癌罹患風險：每天喝2杯含糖飲料者，罹癌風險是未飲用者的 2.18倍；每天1杯，風險也增加 16％；若青少年（13至18歲）時期每天多喝1杯，成年後罹癌機率提高 32％。

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這些數據顯示，含糖飲料對腸道健康的影響，甚至比過去認為有害的紅肉或加工食品（如香腸、培根）還要嚴重。

根據美國統計，63% 的成年人每天至少喝一杯含糖飲料，顯示此類飲品的普及性極高。台灣年輕族群在高糖飲食與久坐生活型態下，亦出現大腸癌年輕化的明顯趨勢。為因應此現象，台灣已決定自2025年起，將大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲。

黃軒提醒，與其冒風險享受短暫口感，不如從今日開始逐步戒除含糖飲料，改喝白開水、無糖茶以及天然果昔。他同時強調，消費者應仔細查看飲料成分，避免被「少糖」、「微糖」標示誤導。

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