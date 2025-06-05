吃「1油品」恐早死！醫曝「關鍵7字」是地雷：心梗、中風機率暴增

▲油脂分成好油、壞油和超壞油。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

長期不攝取油脂會對身體造成不良影響，但油的種類五花八門，分成壞油、超壞油與好油，其中「超壞油」是反式脂肪，常吃會增加心臟病、中風的機率，嚴重甚至會早死，假如買東西看到產品成分有標示「幾個關鍵字」，建議不要買。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專指出，每天三餐煮飯用的油，其實不只影響食物的美味，更在悄悄影響身體，甚至是未來的人生，並非多吃好油就沒事，因為油脂分成「三巨頭」，好油、壞油、超壞油。

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1.飽和脂肪

炸雞、薯條、奶油吐司等食物，隱藏的就是「飽和脂肪」，在室溫下通常是固體（如豬油、奶油），煮東西特別香，而且很耐高溫，但如果吃太多，就像是在血管裡悄悄堆積「垃圾」，讓「壞膽固醇」（LDL-C）越來越多，久而久之，心臟可能會受不了。

2.反式脂肪

反式脂肪簡直就是個「超級大壞蛋」，是食品工廠為了讓餅乾更酥脆、點心保存更久，使用化學方法「變」出來的東西，會讓「壞膽固醇」暴衝，更慘的是，還會把保護心臟的「好膽固醇」（HDL-C）直接「清空」。國外研究證明，常吃反式脂肪的 人，心臟病、中風的機率會高很多，甚至會提早跟世界說再見。

那麼要怎麼認出反式脂肪？黃軒提醒，記住「部分氫化植物油」這幾個字，買零食、餅乾、麵包時，看到包裝上有這幾個字，請立刻放回架上，然後帥氣地轉身離開，「你的身體值得更好的待遇！」

3.單元不飽和脂肪（Omega-9）

在「好油」家族裡，單元不飽和脂肪就像「心臟私人保鑣」。醫學界公認，它是對心臟最有益的油之一，能幫忙「打掃」血管裡的壞膽固醇，同時讓好膽固醇維持在最佳狀態，讓血管超級暢通有彈性，最有名的就是 Omega-9 脂肪酸，不只保護血管、讓血脂乖乖的，還能幫身體「滅火」（抗發炎），讓身體更健康，包括橄欖油、酪梨油、堅果、芝麻油等，都是富含單元不飽和脂肪的超級好油。

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