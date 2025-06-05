　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃「1油品」恐早死！醫曝「關鍵7字」是地雷：心梗、中風機率暴增

油脂分成好油、壞油和超壞油。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲油脂分成好油、壞油和超壞油。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

長期不攝取油脂會對身體造成不良影響，但油的種類五花八門，分成壞油、超壞油與好油，其中「超壞油」是反式脂肪，常吃會增加心臟病、中風的機率，嚴重甚至會早死，假如買東西看到產品成分有標示「幾個關鍵字」，建議不要買。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專指出，每天三餐煮飯用的油，其實不只影響食物的美味，更在悄悄影響身體，甚至是未來的人生，並非多吃好油就沒事，因為油脂分成「三巨頭」，好油、壞油、超壞油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.飽和脂肪

炸雞、薯條、奶油吐司等食物，隱藏的就是「飽和脂肪」，在室溫下通常是固體（如豬油、奶油），煮東西特別香，而且很耐高溫，但如果吃太多，就像是在血管裡悄悄堆積「垃圾」，讓「壞膽固醇」（LDL-C）越來越多，久而久之，心臟可能會受不了。

2.反式脂肪

反式脂肪簡直就是個「超級大壞蛋」，是食品工廠為了讓餅乾更酥脆、點心保存更久，使用化學方法「變」出來的東西，會讓「壞膽固醇」暴衝，更慘的是，還會把保護心臟的「好膽固醇」（HDL-C）直接「清空」。國外研究證明，常吃反式脂肪的 人，心臟病、中風的機率會高很多，甚至會提早跟世界說再見。

那麼要怎麼認出反式脂肪？黃軒提醒，記住「部分氫化植物油」這幾個字，買零食、餅乾、麵包時，看到包裝上有這幾個字，請立刻放回架上，然後帥氣地轉身離開，「你的身體值得更好的待遇！」

3.單元不飽和脂肪（Omega-9）

在「好油」家族裡，單元不飽和脂肪就像「心臟私人保鑣」。醫學界公認，它是對心臟最有益的油之一，能幫忙「打掃」血管裡的壞膽固醇，同時讓好膽固醇維持在最佳狀態，讓血管超級暢通有彈性，最有名的就是 Omega-9 脂肪酸，不只保護血管、讓血脂乖乖的，還能幫身體「滅火」（抗發炎），讓身體更健康，包括橄欖油、酪梨油、堅果、芝麻油等，都是富含單元不飽和脂肪的超級好油。

延伸閱讀
呂秋遠自誇「靠外表吃飯」　偷酸：長得像林智群會有粉絲嗎！本尊正面迎擊了
分手8年男友退回夥伴關係　台烏混血網紅：所有東西都他教我的
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區大樓住戶「誤觸紅外線」　遭垃圾壓縮機輾死
梨山賓館前蔣公銅像將遷移　居民強烈反彈：觸犯祖靈與先烈
快訊／還有機會　19張發票中200萬
快訊／下班注意！14縣市豪大雨特報　大雷雨轟5地
3台男「入境泰國」秒被逮！搜出19台手機
快訊／南港公園男子身中4刀！　送醫搶救中
快訊／15張千萬發票明細公布！
激進人士揚言「鬧余文正靈堂」　警：加強巡邏
Coldplay主唱爆分手格雷女！交往8年情斷
亞泥花蓮礦區爆破變轟炸！　居民驚恐奔逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所貼聲明...關門取消看診

快訊／下班注意！14縣市豪大雨特報　大雷雨轟5地

吃「1油品」恐早死！醫曝「關鍵7字」是地雷：心梗、中風機率暴增

花東優惠加碼害台鐵短收1.46億　交長：爭取國發會基金協助

8款LINE貼圖免費載！人中哥「續命奶茶來了」超適合傳給好友

玩射擊遊戲學英文！「小巨人教授」開發學習平台　國高中生免費用

1到3月行人死亡96人創新低　4月有回升趨勢

鴨血其實多是「雞血」？內行曝製造過程：口感才更滑嫩

學霸高中生IG自介「寫7字」　結果遭4殺！網嘆：太邱條

快訊／大雷雨炸3縣市　國家警報響

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所貼聲明...關門取消看診

快訊／下班注意！14縣市豪大雨特報　大雷雨轟5地

吃「1油品」恐早死！醫曝「關鍵7字」是地雷：心梗、中風機率暴增

花東優惠加碼害台鐵短收1.46億　交長：爭取國發會基金協助

8款LINE貼圖免費載！人中哥「續命奶茶來了」超適合傳給好友

玩射擊遊戲學英文！「小巨人教授」開發學習平台　國高中生免費用

1到3月行人死亡96人創新低　4月有回升趨勢

鴨血其實多是「雞血」？內行曝製造過程：口感才更滑嫩

學霸高中生IG自介「寫7字」　結果遭4殺！網嘆：太邱條

快訊／大雷雨炸3縣市　國家警報響

李勛傑背號「95」藏兄弟情　李立威追隨腳步投入中職選秀

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所貼聲明...關門取消看診

桃園社區住戶翻垃圾找東西「誤觸紅外線」　慘被壓縮機輾死

謝金河：股價要靠基本面充填　台股的質變與量變

人禍？曼谷倒塌大樓70官員涉弊　現任及前任高層都有事

強降雨又遇車輛爆胎！1家3口深夜慘困高雄山區　警冒雨救援脫困

青創戶以「日文手作」入住社宅竟在拍A片　住戶反映北市府竟踢皮球

永康、柳營畜牧場異味超標　啟動AI監控聯合稽查重罰10萬起跳

愛雅身體出狀況「點滴打4天」！　自爆裝睡躲老公求歡：不能對到眼

印度板球隊重大踩踏悲劇！　30萬人硬擠進球場造成11死

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

生活熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

「最佳辯士」高中生恐被5殺！另外3校說話了

威力彩9.2億！西元生年尾數「這3碼」財運好

典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報

控王義川父子都劈腿被出征　前女友回擊曝光小三照

威力彩上看9.2億　4生肖財運旺

快訊／午後雨彈開炸！12縣市大雨特報　下到晚上

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

更多熱門

相關新聞

鴨血其實是「雞血」？內行曝原因：口感才更滑嫩

鴨血其實是「雞血」？內行曝原因：口感才更滑嫩

「鴨血」是許多人吃麻辣鍋時必點的美食之一，不過專業菜販廖炯程就分享，麻辣鍋裡滑嫩的鴨血，其實應該通稱為「禽血」，因為市售大多數標示為「鴨血」的產品，其雞血比例往往比鴨血還高。

97家血汗公司名單出爐！這間「工時飆12小時」遭重罰

97家血汗公司名單出爐！這間「工時飆12小時」遭重罰

16歲少女罹乳癌！醫曝「致病4關鍵」

16歲少女罹乳癌！醫曝「致病4關鍵」

作家H爆呂秋遠「認領但沒付扶養費」

作家H爆呂秋遠「認領但沒付扶養費」

3年行房3次！老公稱心魔硬不起來　人妻火大

3年行房3次！老公稱心魔硬不起來　人妻火大

關鍵字：

黃軒周刊王

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面