做1類運動「大腸癌死亡率降37%」！研究證實：還能防罹癌

▲運動能顯著改善大腸癌患者的預後。（示意圖／VCG）



記者施怡妏／綜合報導

大腸癌是10大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌，且近年國內與國外的醫學統計數字上看到大腸癌有年輕化趨勢，胸腔暨重症專科醫師黃軒就分享，大腸癌患者在術後若能規律運動，可顯著降低復發及死亡風險，復發率減少28％，死亡率降低37％。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文，根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）於2025年6月1日發表的最新研究，運動對大腸癌患者的預後有顯著改善，能有效降低復發率和死亡率。

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該研究指出，大腸癌患者在完成術後輔助化療後，應逐步增加運動量，例如每周進行3至4次快走或慢跑，每次約30至60分鐘。目標是在術後6個月內達到每周10 MET-小時以上的運動量，並持續2年半。研究結果強烈支持，將運動納入大腸癌的標準治療方案之一。

不過，研究人員發現，在運動中的大腸癌患者中，有18.5%出現肌肉骨骼不良事件，其中有8例被確認與運動有關。黃軒醫師提醒，在開始任何運動之前，最重要的是先與您的主治醫師、物理治療師或專業教練討論，評估身體狀況，制定適合的運動處方，「總之，運動對癌症患者來說是一種『沒有什麼副作用的良藥』，但必須在專業指導下進行。」

黃軒醫師也補充，運動其實也預防罹癌風險，久坐不動者罹患晚期大腸癌的風險增加20%，但每天適度運動，能減少23%任何型態的大腸癌、減少27%晚期的大腸癌。