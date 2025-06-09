　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做1類運動「大腸癌死亡率降37%」！研究證實：還能防罹癌

▲▼跑步,比賽,田徑,馬拉松,賽跑。（圖／VCG）

▲運動能顯著改善大腸癌患者的預後。（示意圖／VCG）

記者施怡妏／綜合報導

大腸癌是10大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌，且近年國內與國外的醫學統計數字上看到大腸癌有年輕化趨勢，胸腔暨重症專科醫師黃軒就分享，大腸癌患者在術後若能規律運動，可顯著降低復發及死亡風險，復發率減少28％，死亡率降低37％。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文，根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）於2025年6月1日發表的最新研究，運動對大腸癌患者的預後有顯著改善，能有效降低復發率和死亡率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該研究指出，大腸癌患者在完成術後輔助化療後，應逐步增加運動量，例如每周進行3至4次快走或慢跑，每次約30至60分鐘。目標是在術後6個月內達到每周10 MET-小時以上的運動量，並持續2年半。研究結果強烈支持，將運動納入大腸癌的標準治療方案之一。

不過，研究人員發現，在運動中的大腸癌患者中，有18.5%出現肌肉骨骼不良事件，其中有8例被確認與運動有關。黃軒醫師提醒，在開始任何運動之前，最重要的是先與您的主治醫師、物理治療師或專業教練討論，評估身體狀況，制定適合的運動處方，「總之，運動對癌症患者來說是一種『沒有什麼副作用的良藥』，但必須在專業指導下進行。」

黃軒醫師也補充，運動其實也預防罹癌風險，久坐不動者罹患晚期大腸癌的風險增加20%，但每天適度運動，能減少23%任何型態的大腸癌、減少27%晚期的大腸癌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／SGA狂轟34分　雷霆總冠軍戰G2打爆溜馬
台中情侶意外懷孕「溺死寶寶丟古井」　生母重判11年
騎腳踏車遭76歲婦暴衝撞斃！　妹妹、侄子現身殯儀館
脫北女逃跑被逮！　兩度遭刑求逼賣身
太平洋公園驚見浮屍！　女遭毆打推入海死亡
川普擬再派「500名海軍陸戰隊」！　國民兵實彈部署洛杉磯
蔡英文、蘇貞昌最信任的是他！　柯建銘曝：曾邀任大法官都婉拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6家旅行業被廢照　觀光署公告解散23家名單一次看

起床突然喉嚨痛！「過期快篩可以用嗎」前台大醫作法曝

做1類運動「大腸癌死亡率降37%」！研究證實：還能防罹癌

每年出國2次「要玩1禮拜」算家境好？網曝關鍵：才是有錢人

最佳守門員！廉政署領航政風共築國安防線　辦理「政風人員維護業務專精研習」

北捷101站爆衝突！情侶手扶梯併肩站　19歲男趕時間怒罵「智障」

捷運「閘門貼黃紙」引民眾好奇　北捷曝最新系統

快訊／09:03花蓮規模3.7地震　3縣市有感

颱風可能生成　最新預測路徑曝

7成師培生「跳船」　自然科新血3年後恐歸零

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

6家旅行業被廢照　觀光署公告解散23家名單一次看

起床突然喉嚨痛！「過期快篩可以用嗎」前台大醫作法曝

做1類運動「大腸癌死亡率降37%」！研究證實：還能防罹癌

每年出國2次「要玩1禮拜」算家境好？網曝關鍵：才是有錢人

最佳守門員！廉政署領航政風共築國安防線　辦理「政風人員維護業務專精研習」

北捷101站爆衝突！情侶手扶梯併肩站　19歲男趕時間怒罵「智障」

捷運「閘門貼黃紙」引民眾好奇　北捷曝最新系統

快訊／09:03花蓮規模3.7地震　3縣市有感

颱風可能生成　最新預測路徑曝

7成師培生「跳船」　自然科新血3年後恐歸零

永野芽郁全面停工「Netflix伸援手」！陷醜聞電影照賣…復出時機敲定

6家旅行業被廢照　觀光署公告解散23家名單一次看

ElevenLabs v3推出全新「影片分享」功能　語音轉短影音一鍵搞定

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

起床突然喉嚨痛！「過期快篩可以用嗎」前台大醫作法曝

高級賭場藏身餐廳頂樓　長腿辣妹帶毛小孩來賭！30人被逮

羅一鈞教用過期快篩　立委批「不合安全法規」食藥署未糾正

北市辦公室「一棟難求」　輝達布局激活商用不動產需求

LINE Bank投資平台首創ETF　IPO申購到掛牌後單筆、定期投資完整串接服務

自動駕駛車遭焚毀！洛杉磯暴動　多輛成目標

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

生活熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

即／豪大雨夜襲國家警報響　一級淹水警戒

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

想階級翻轉　他嘆：關鍵不是讀書，是婚姻

威力彩今晚飆10億　4生肖偏財旺

全台都有！1間小火鍋店「新竹起家」網驚呆

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

更多熱門

相關新聞

5招彈力帶「瘦全身」居家運動教學

5招彈力帶「瘦全身」居家運動教學

想要輕鬆在家運動就能瘦全身，那絕對要靠「彈力帶」神助攻！彈力帶可以取代健身房的器材，有效提升肌力訓練、燃脂效率，方便又省錢，透過「阻力訓練」的原理，加強訓練強度，讓肌力、體能、體態訓練更有效率

營養師揭3種不健康減重「增憂鬱風險」

營養師揭3種不健康減重「增憂鬱風險」

夏季恙蟲來襲　金門已4人確診

夏季恙蟲來襲　金門已4人確診

「5個日常好習慣」讓癌症不要找上門

「5個日常好習慣」讓癌症不要找上門

早晚體重落差大？5種「消水腫食物」盤點

早晚體重落差大？5種「消水腫食物」盤點

關鍵字：

大腸癌運動預防治療健康

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

Dora約會千億富商照曝光！

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

住家面向馬路「灰塵超多」　過來人曝妙招

TWICE出道10年終於來台開演唱會！

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面