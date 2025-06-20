百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」　影片萬人朝聖

▲Yumi.k調整安全帶位置的影片引起網友討論。（圖／翻攝Yumi.k臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

辣模Yumi.k以其G罩杯身材在社群媒體上擁有高人氣，臉書追蹤人數達到283萬，常透過分享火辣照片吸引網友目光。近日，Yumi.k分享搭飛機，被安全帶勒住的影片，感嘆非常不舒服，但這段12秒的影片卻吸引破萬網友朝聖。

影片中，Yumi.k嘗試將安全帶從胸口中間拉到一旁，彎腰向前整理物品，隨後起身將安全帶復位。然而，安全帶疑似太緊，卡在她的胸前，讓Yumi.k不耐煩地說，「安全帶很卡」。

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▲▼Yumi.k表示，在飛機上一定要插著泰國薄荷棒。（圖／翻攝Yumi.k臉書）



網友看完紛紛留言，「我有剪刀」、「女神卡卡」、「應該很軟」、「這是睡衣嗎」、「這縫真的是卡得剛剛好，量身訂製」、「這是兩小時的影片吧」、「衣服也很卡」、「太辣太性感太誘惑」。

此外，Yumi.k近日也分享另一部在飛機頭等艙拍攝的影片說，「飛機上一定要插這根」。影片中，Yumi.k身穿灰色長褲、黑色內衣，鼻子上插著泰國薄荷棒，該影片也有1.4萬人按讚留言。