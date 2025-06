伊朗關閉領空後突有飛機起飛！路徑圖掀全網熱議

▲伊朗關閉領空後突然有飛機起飛,網友好奇哈米尼是否在機上。(圖/達志影像/美聯社)



記者柯振中/綜合報導

以色列、伊朗衝突加劇,伊朗官方雖然關閉領空,但14日仍有部分班機從德黑蘭出發,並且向東飛行。消息在網路上引起討論以後,有部分網友懷疑,這些航班可能是載著政府、軍方的官員,前往其他地點。

Flightradar24在X上分享,14日晚間7點左右,有幾架伊朗的班機從德黑蘭的梅赫拉巴德國際機場(Mehrabad Airport)出發,接著開始向東飛行。

這些班機並非定期航班,也沒有顯示飛行路徑、目的地,Flightradar24因此在貼文中推測,這些班機可能是打算轉移到更安全的機場。

▼伊朗關閉領空以後,突然有飛機起飛。(圖/翻攝X/Flightradar24)



貼文在網路上引起討論後,不少網友做出回應,「飛機上都有誰」、「好有趣,不曉得這些飛機要逃去哪裡」、「機上的乘客有哪些人」、「飛機是否被疏散至巴庫機場?」

此外,也有些網友討論,這些飛機上是否載著伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)等政府、軍方的領袖,並且前往其他安全的地點。

Several Iranian aircraft are currently leaving Teheran. The callsigns indicate that these are not scheduled flights, so they could be relocating to safer airports. pic.twitter.com/Xcj3IivRmS