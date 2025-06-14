伊朗關閉領空後突有飛機起飛！路徑圖掀全網熱議

▲伊朗關閉領空後突然有飛機起飛，網友好奇哈米尼是否在機上。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

以色列、伊朗衝突加劇，伊朗官方雖然關閉領空，但14日仍有部分班機從德黑蘭出發，並且向東飛行。消息在網路上引起討論以後，有部分網友懷疑，這些航班可能是載著政府、軍方的官員，前往其他地點。

Flightradar24在X上分享，14日晚間7點左右，有幾架伊朗的班機從德黑蘭的梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad Airport）出發，接著開始向東飛行。

這些班機並非定期航班，也沒有顯示飛行路徑、目的地，Flightradar24因此在貼文中推測，這些班機可能是打算轉移到更安全的機場。

▼伊朗關閉領空以後，突然有飛機起飛。（圖／翻攝X／Flightradar24）



貼文在網路上引起討論後，不少網友做出回應，「飛機上都有誰」、「好有趣，不曉得這些飛機要逃去哪裡」、「機上的乘客有哪些人」、「飛機是否被疏散至巴庫機場？」

此外，也有些網友討論，這些飛機上是否載著伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等政府、軍方的領袖，並且前往其他安全的地點。