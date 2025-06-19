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社會 社會焦點 保障人權

熱褲馬靴長腿妹雙載逆騎國道　目擊駕駛：可以不要這樣嚇人嗎？

記者高堂堯／南投報導

一名男子18日傍晚開車行經國道6號，竟驚見一台雙載機車逆向行駛於路肩，疑為2名女子的駕駛和乘客甚至還曾暫停、下車走動；警方獲報派員趕往處理，不過該台機車已先騎下國道，將通知騎士到案說明、最高可處6000元罰鍰。

▲誤闖國道6號的機車駕駛和乘客竟暫停路肩、下車走動。（圖／王姓民眾提供）

▲誤闖國道6號的機車駕駛和乘客竟暫停路肩、下車走動。（圖／王姓民眾提供）

該名目擊男子將行車紀錄器影片PO上臉書社團，顯示昨天下午5時55分左右，他正開車自國道6號往東、朝埔里鎮方向行駛於內線車道，天上還烏雲密布、飄著雨絲，經過愛蘭交流道不久，即親睹該台雙載機車逆向騎在路肩上，自他車身旁一個車道的距離呼嘯而過；男子忍不住PO文抱怨：「今天國六最美的風景，不只有彩虹還有奇蹟，可以不要這樣嚇人嗎？太扯了。 」

▲有機車騎士雙載逆向騎上國道6號，讓其他用路人為之傻眼。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團）

▲有機車騎士雙載逆向騎上國道6號，讓其他用路人為之傻眼。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團，下同）

有其他網友在同時間點行經該路段，PO出照片回應，指出當時同樣往埔里方向、剛過愛蘭交流道約1公里，看見該台機車停放於路肩上，且看似為一高一矮、穿著熱褲和馬靴並揹著大包包的兩名女子竟都下車站在機車旁，讓他諷刺道「真瞎！」、「看風景，舒服！」有人挖苦道「可能是覺得埔里沒交警」，還有人咒罵「要死直接騎去鐵山埈尾公墓」；另有人回文指出，真的曾遇到有老人開車停在「外側車道」，並背著長鏡頭單眼在護欄邊拍照，嚇得他趕緊切進內線才沒撞上。

▲有機車騎士雙載逆向騎上國道6號，讓其他用路人為之傻眼。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團）

國道警局第七大隊指出，昨日下午5時55分許接獲報案，得知國道6號東向30公里處有一台普通重型機車誤闖、往西順向行駛國道，即調派巡邏車前往查看，並於5時57分查看cctv，發現該台機車已逆向自行下愛蘭交流道入口匝道，該大隊將通知該騎士到案說明。

國道七隊呼籲用路人，應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌、切勿誤闖高速公路，依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路可處駕駛人3000至6000元罰鍰。

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