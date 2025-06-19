黑警搶績效「栽槍判7年定讞」　學弟配合造假筆錄被起訴

▲前偵查隊小隊長趙俊明因栽槍案被判刑定讞已入監。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市大安警分局偵查隊前小隊長趙俊明為了爭取績效，指使線民去教唆他人購買槍枝，同時通報中山分局警員前往逮人，趙俊明全程在場監控，因為擔心嫌犯供詞會讓他栽槍惡行曝光，要求警員劉嘉文配合更改筆錄，最後全案仍因線民自保影片流出而爆發。趙俊明已被法院判刑7年、併科罰金8萬元定讞，台北地檢署19日再依偽造文書等罪起訴警員劉嘉文。

趙俊明在2020年5月間查獲董志偉(通緝中)非法持有槍枝後，吸收董志偉當線民，以可以協助減刑為由，要董志偉把槍彈賣掉，讓他先去抓買家，再爭取追查槍枝上游的辦案績效，董志偉因此與吳姓男子約定，以8萬5千元交易槍彈。

趙俊明得知黑槍交易時間地點後，通報大安分局前往埋伏，但是大安分局警員錯過交槍時機，趙俊明要董志偉聯絡吳姓買家再次出面，以便「比對子彈與槍枝有無吻合」，吳姓買家一現身，就遭警員逮捕。

吳男落網後，被趙俊明以有機會減刑為由吸引，隱匿真實的買槍過程，供稱向真實身分不詳的「鳳梨」購買，趙俊明以為有機會開始著手追緝槍枝上游，但是線民董志偉擔心被出賣，早就把自己和趙俊明的對話過程錄下，並請朋友po網爆料「黑警害人」。

趙俊明栽贓案曝光後，被檢察官依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴，台北地院審理期間發現，被栽槍的吳姓買家在大安分局總共製作了3次筆錄，前面2次因為提到了向董志偉聯繫購槍過程，引起在場的趙俊明不滿。

趙俊明將自行預擬的筆錄交給大安分局學弟劉嘉文，吳姓買家在製作第3次筆錄時，依照趙俊明的版本朗讀答案，劉嘉文則是製造敲擊聲稱佯裝在打字，就製作出購槍來源是「鳳梨」的假筆錄。台北地院因此在判決中告發劉嘉文涉嫌偽造文書，等趙俊明因栽槍案遭判刑確定後，移送台北地檢署另案偵辦起訴。