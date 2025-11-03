3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾　刑期總和近百年

▲彰化警方逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

惡劣！丁姓、蘇姓及潘姓三名失聯移工加入詐團成為車手，短短一個多月內在全縣超商ATM跑透透，提領高達242次，騙走69名被害人共420萬元。其中不乏急著加入「交友」及「約砲網站」的男性受害者，刑期總和近百年，法官將3人依加重詐欺罪，重判2年至12年2月徒刑，全團創下車手案件量刑新紀錄。

判決書指出，31歲的丁男、28歲的潘男和25歲的蘇男均為失聯移工，2024年5月間加入暱稱「VIETT 5G」的詐騙集團。集團分工明確，丁和蘇擔任第一線車手，每提領100萬元可抽佣1萬2000元；潘負責測試金融卡、交付提款卡和「收水」工作，日新約 4000元，換算月薪高達12萬元。

3人從5月2日至6月12日，騎乘機車在全縣各鄉鎮超商流竄作案，機動性極高。丁男於5月10日傍晚展現「高效率」出沒3鄉鎮，領走14萬餘元。

69名受害者的被騙原因各異，包括投資虛擬貨幣、網路購物、購買演唱會門票、購買黃金等等。特別的是，有20多名男性受害者是為了加入「約砲網站會員」、「速約網站」和「交友俱樂部」而被騙，損失金額從5000元到10萬元不等。

3名被告在偵查和審理過程中，都坦承了加重詐欺和洗錢的犯行。其中，蘇稱沒有獲得任何犯罪所得，潘則辯稱7萬元都被查扣，只有丁未能繳回其12萬元的犯罪所得。

合議庭認為，3名被告原本以移工身分來台，卻未遵守我國法律，反而加入詐騙集團擔任車手或收水工作，嚴重危害社會治安。他們的行為讓幕後主謀更容易逃避查緝，導致詐騙犯罪更加猖獗，也增加警方追查難度，應予嚴正譴責。

丁男犯案總刑期39年6月，應執行12年2月、潘男總刑期44年，應執行8年、蘇總刑期11年，應執行2年，同時宣告沒收從潘男身上查扣的51萬餘元贓款（含7萬元犯罪所得），以及丁男已匯回越南的12萬元報酬。3人刑期執行完畢後將被驅逐出境。全案可上訴。