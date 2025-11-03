恐怖SOP！求女子陪爺爺→騙跑步→車上性侵 　惡男判3年2月

▲彰化一名渣男暱稱化名「小強」用話術誘騙女網友車震性侵得逞。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子因求愛遭女網友拒絕，先要求女孩冒充女友去見爺爺，再設暱稱「小強」假帳號，以陪操場跑步為由，將她誘騙至自家車庫性侵得逞。男子否認犯行，辯稱合意性交，彰化地方法院審理後，認定男子犯行明確，依強制性交罪判處3年2月徒刑。

判決書揭露，這起性侵案始於去年10月，男子透過交友軟體化名「小強」結識女孩。兩人初次見面逛夜市後，葉男竟要求她冒充女友去見爺爺，單純的女孩心想「讓老人家開心也好」，好心答應配合演出。未料這次善舉竟讓男子產生誤解，不斷要求交往。女孩明確拒絕並封鎖對方，原以為從此不相往來，卻不知噩夢才剛開始。

被封鎖的男子心有不甘，竟創建「真心想找女友」假帳號暱稱「小強」，隱瞞身分再度聯繫。並開價2500元邀約至汽車旅館性交易，遭對方拒絕後，改以陪操場跑步的話術，一步步引誘她上鉤。

女孩依約騎車來到男子指定的住處，沒想到迎接她的不是運動邀約，而是男子直接要求「車震」、「做愛」，並強行將她拉進昏暗車庫內的汽車後座，不顧反抗強行車震，更令人髮指的是，過程中男子家人下樓查看，他還威脅她「不要出聲」，待家人離開後繼續性侵得逞。

「你知道我是誰了吧」、「我就是小強」、「因為你封鎖我賴...所以今天才會對你這樣」男子作案後傳送的這些訊息，成為法院認定犯罪的重要證據。法官指出，這些對話證明葉男心知肚明，若小愛早知是他，絕不可能同意見面。

法官審理，「性自主權沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」男子利用女孩的善意與信任，嚴重侵害被害人身體自主權。雖然男子辯稱是合意性交易，但法官認定女子在發現對方身份後已明確拒絕。審酌男子始終否認犯行，未能與被害人和解，依強制性交罪判處3年2月徒刑。