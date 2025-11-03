　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝衣鳯續任黨部主委！參選彰化縣長留伏筆...只說「謝謝」

▲立委謝衣鳯續任彰化縣黨部主委。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

▲立委謝衣鳯續任彰化縣黨部主委。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席鄭麗文上任後首波地方黨部人事佈局正式出爐！在各方關注下，立委謝衣鳯今日確定續任彰化縣黨部主委，她在受訪時透露，是在黨中央多次徵詢與基層黨員慰留下決定扛起重任。然而面對2026年彰化縣長選戰的敏感問題，這位被視為藍營最強女戰將的立委僅以「謝謝」二字回應，為政壇投下無限想像。

國民黨今日舉行第22屆中央評議委員會議，黨主席鄭麗文公布首波地方黨部主委名單。除了桃園、台中、苗栗、新竹市、南投等五縣市由新面孔接任外，其餘縣市均維持現任人選。這項安排顯示鄭麗文在人事佈局上採取「穩定過渡」策略，優先維持地方組織的穩定性。

備受矚目的彰化縣黨部主委一職，在謝衣鳯點頭下確定續任。謝衣鳯受訪時坦言，自從黨主席選舉結果公布後，黨中央就多次與她溝通，希望她能繼續帶領彰化縣黨部，「很多黨員也一直慰留」，在各方勸進下，她最終決定承擔這份責任。

隨著2026選舉年逼近，彰化縣長選戰佈局已開始暗潮洶湧。民進黨內已有立委陳素月、黃秀芳，以及彰化市長林世賢、前市長邱建富等人積極爭取提名。國民黨內也不遑多讓，前副縣長洪榮章與前立委柯呈枋早已表態參選，不僅懸掛競選看板，更勤走基層爭取支持。

更多新聞
關鍵字：

彰化謝衣鳯國民黨主委縣長參選

