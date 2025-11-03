　
社會 社會焦點 保障人權

開車分心險釀禍！他開車偏移車道　撞倒路邊7輛機車

記者唐詠絮／彰化報導

開車真的要專心！彰化員林市今（16）日中午發生一起驚悚的連環撞車禍。一名38歲林姓駕駛行經員鹿路時，疑似一時分心，竟然偏移車道，直接撞上停在路邊的7輛機車，幸好當時機車上都沒人，並未造成人員傷亡，確切的肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

▲駕駛疑分心偏離車道撞倒7輛機車。（圖／翻攝自threads／ljh4_7授權提供）

▲駕駛疑分心偏離車道撞倒7輛機車。（圖／翻攝自threads／ljh4_7授權提供）

▲駕駛疑分心偏離車道撞倒7輛機車。（圖／翻攝自threads／ljh4_7授權提供）

▲駕駛疑分心偏離車道撞倒7輛機車。（圖／民眾提供）

這起事故發生在中午12點左右，正是許多民眾外出用餐的時段。據附近民眾指出，當時林姓男子車上還載著女乘客，不知什麼原因，突然失控偏向路邊，就像打保齡球一樣，狠狠地撞上了一整排停放在路旁的機車。強大的撞擊力道當場把機車撞得東倒西歪，讓路過的民眾都看傻了眼。

林男肇事後離開現場主動前往警局投案，機車車主見到愛車莫名其妙被撞，肇事者也不見蹤影，立即報警，警方立刻趕到現場處理，林男酒測值為0，初步研判是駕駛「分心」導致，不過詳細的事故原因，還需要後續調查才能確定。

▲駕駛疑分心偏離車道撞倒7輛機車。（圖／翻攝自threads／ljh4_7授權提供）

▲駕駛疑分心偏離車道撞倒7輛機車。（圖／民眾提供）

警方也提醒用路人，開車時一定要保持專注，千萬不要分心滑手機或做其他事情，以免一個疏忽，就釀成不必要的意外，不僅愛車受損，還得負起賠償責任，實在得不償失。

11/01 全台詐欺最新數據

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！無良印刷廠老闆認了

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！無良印刷廠老闆認了

彰化縣芬園鄉的貓羅溪河床旁邊，最近被民眾發現，被人亂丟了一堆廢棄的木棧板和木板，整片河岸髒亂不堪，民眾投訴媒體，彰化分局芬園分駐所立刻調閱沿岸的監視器畫面，發現是一名來自台中印刷公司的林姓業者所為，他坦承是因「貪一時方便」，才會違法亂倒，依違反廢清法開罰。

謝衣鳯續任黨部主委！參選彰化縣長留伏筆

謝衣鳯續任黨部主委！參選彰化縣長留伏筆

3移工當車手月賺120K　刑期總和近百年

3移工當車手月賺120K　刑期總和近百年

惡男用假帳號騙女上鉤　強拉車內性侵

惡男用假帳號騙女上鉤　強拉車內性侵

彰化騎士路口直直衝　猛撞機車釀3傷

彰化騎士路口直直衝　猛撞機車釀3傷

