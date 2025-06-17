哥花光政府普發6千！弟寵物牽繩勒死他　冷血喊：這樣還沒死？

▲男子與哥哥口角後，持寵物繩勒斃哥哥。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲區陳姓男子，2023年間不滿哥哥一口氣花光政府普發的6000元，竟在酒後以寵物牽繩勒緊大哥頸部，還嗆「還沒死？這樣還沒有死？」，最後勒斃大哥，而後向警方自首殺人。一審國民法官將他判刑13年10月，二審高等法院也維持。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

本案發生於2023年間，當時新北市蘆洲陳姓一家人中，44歲的三哥因不滿48歲的大哥整日酗酒，很早就對大哥動手家暴，大哥也因此在2022年2月間就聲請保護令獲准。

2023年3月間，政府對全民普發6000元，但隔沒多久，陳家大哥就將政府普發的6000元全部花光，4月某日，三弟得知大哥的行為後，非常生氣，藉著酒意，與大哥吵了起來。最後暴怒的三弟抓起遛狗的寵物牽繩，勒住大哥的頸部多圈，並且用力拉緊繩索3至5分鐘，期間大哥雖然也發力拉扯，但逐漸失去力氣。狠心的三弟還在勒住脖子一陣子後，說：「還沒死？這樣還沒有死？」最後大哥因窒息導致呼吸衰竭而死亡，而三弟則打電話報警自首。

警方到場後，三哥坦承自己行凶，並被帶回偵訊，遭羈押獲准。檢方依照「家暴殺人罪」對三哥提起公訴。一審由新北地院國民法官審理，由於死者母親求情說自己已經失去一個兒子，盼望能讓還活著的兒子獲得輕判；此外，三哥也符合自首減刑要件，最後國民法官將三哥判處有期徒刑13年10月。

案件再上訴第二審，高等法院審理後，維持13年10月的刑度。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為原審判決並無違誤之處，因此17日駁回上訴，三哥判刑13年10個月定讞。