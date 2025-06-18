隨機迷姦！遊艇大亨撿屍性侵還硬拍「變態淫照」　判賠135萬

▲「遊艇李宗瑞」張志傑二審判刑前曾棄保潛逃，最後遭警方逮回 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「遊艇李宗瑞」的遊艇公司老闆張志傑，多次犯下性侵案件遭判刑10年定讞，目前已在監獄執行。他2017年間在台北市東區某KTV附近，看到一名酒醉女子，竟將她帶到旅館中下藥性侵，還拍下影片。張男遭逮後女子起訴求償400萬元。一審判賠135萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴確定。

張男曾開設「幸福遊艇公司」（2020年09月25日解散），並與多部偶像戲劇合作，對外也以「台灣帆船遊艇達人」名號受訪、演講；但他實際上是多次犯下性侵案件的變態淫狼。

他首次被發現的案件發生在2017年5月間，當時他在台北市中山區撿屍一名酒醉女子，抱上車開往大佳河濱公園，矇眼性侵得逞。最後他賠償100萬元達成和解，當時獲得法院判處拘役115日及有期徒刑2年、緩刑5年。

半年後，2017年12月9日清晨6時許，他在台北市大安區忠孝東路某KTV附近，看到酒醉的女子小曼（化名），他以不明方法誘騙小曼喝下摻有FM2的藥物，並將她帶到附近的旅館性侵得逞。過程還以自己的iPhone錄影，並拍下小曼裸露下體的照片。

張男之後因另案遭警方循線逮捕後，一審重判9年，但案件上訴二審後，高等法院2022年間多次開庭審理，甚至訂出宣判日期；張男眼見大勢不妙，竟棄保潛逃，遭高院發布通緝。張男2023年9月間遭逮捕歸案，警方在他身上查出槍彈，防彈背心、逃生索、開山刀、電擊器等裝備，甚至還有一套野外偽裝的「吉利服」（ghillie suit），這才發現張男原來是軍情局退役的中校，網路上的資歷全都造假。

張男最後遭判刑10年定讞，小曼提出附帶民事訴訟，求償400萬元。一審判決張男須賠償135萬元。案件上訴二審，高等法院民事庭審酌張男犯罪情節、加害程度，小曼所受身心損害嚴重性，及雙方學歷、經歷、財產狀況、身分等一切情形，認為135萬元賠償適當正確，因此駁回上訴，全案確定。

張男不僅本案須賠135萬元，他曾在2018年初，在台北市中山區某咖啡店中，對一名大學剛畢業的女子下藥，企圖性侵，還好女子機警跑到母親開在附近的店裡，才躲過一劫，這部分張男也遭判賠34萬5280元確定。