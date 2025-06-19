日本「故鄉會津工人祭」台灣唯一受邀　8月邀日方童玩節交流

▲工藝中心日前應邀參與於日本福島縣三島町生活工藝館周邊舉行的第39屆「故鄉會津工人祭」活動。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心日前應日本福島縣三島町之邀，參與第39屆「故鄉會津工人祭」，並挑選天然染、茶染、藺草、竹編，以及原住民編織（如稻草、月桃、香蕉絲與藤，來自阿美族、噶瑪蘭族、太魯閣族）等具在地文化風情的多元社區工藝選品赴日交流，呈現「臺灣社區工藝漫活」主題。

工藝中心指出，與日本三島町長期共同致力於工藝技術交流與社區工藝推廣，雙方合作基礎深厚，本次於三島町生活工藝館周邊舉行的故鄉會津工人祭共設157展攤，匯聚日本各地工藝職人與「國家指定傳統工藝品」展演，常有民眾攜多年珍藏的工藝品來訪工藝師，彼此交流傳遞情感，也激起感動與行動的漣漪效應、累積社會正向能量，進而成就全民參與的生活工藝運動。

工藝中心表示，臺灣為此次唯一海外參展單位，集結臺灣藺草學會、嘉義縣茶文化協進會、宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會、臺南市竹會等社區單位聯合展出，並邀請台東縣東海岸原住民社區合作社、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會及花蓮縣秀林鄉同禮部落自然生態自治協進會等單位共同參與選品展售；現場工藝師進行藺編小帽子、茶線染、竹編風鈴、自然染色貓頭鷹、藍染圍巾等技藝示範及手作體驗，透過雙手傳遞工藝美感，喚起觀者內心共鳴，爾後也參與三島町生活工藝館交流晚會、轉往仙台市參訪海馬玻璃工坊及永勘染工場，並與當地8個工藝產業相關單位進行交流。

工藝中心今年也預計透過「社區工藝產業培力計畫」輔導全臺40個社區單位，並將於8月29至31日在宜蘭國立傳統藝術中心園區合作辦理「臺灣工藝聚－浪漫傳情藝」地方工藝成果展活動，呈現全臺各地「心工藝」的在地工藝精神；8月10日至16日將配合宜蘭童玩節活動，於冬山河畔規劃「工藝DIY手作體驗週」，並邀請日本三島町工藝職人來臺參與，持續深化臺日交流。