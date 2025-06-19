　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日本「故鄉會津工人祭」台灣唯一受邀　8月邀日方童玩節交流

▲工藝中心日前應邀參與於日本福島縣三島町生活工藝館周邊舉行的第39屆「故鄉會津工人祭」活動。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲工藝中心日前應邀參與於日本福島縣三島町生活工藝館周邊舉行的第39屆「故鄉會津工人祭」活動。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心日前應日本福島縣三島町之邀，參與第39屆「故鄉會津工人祭」，並挑選天然染、茶染、藺草、竹編，以及原住民編織（如稻草、月桃、香蕉絲與藤，來自阿美族、噶瑪蘭族、太魯閣族）等具在地文化風情的多元社區工藝選品赴日交流，呈現「臺灣社區工藝漫活」主題。

工藝中心指出，與日本三島町長期共同致力於工藝技術交流與社區工藝推廣，雙方合作基礎深厚，本次於三島町生活工藝館周邊舉行的故鄉會津工人祭共設157展攤，匯聚日本各地工藝職人與「國家指定傳統工藝品」展演，常有民眾攜多年珍藏的工藝品來訪工藝師，彼此交流傳遞情感，也激起感動與行動的漣漪效應、累積社會正向能量，進而成就全民參與的生活工藝運動。

▲工藝中心日前應邀參與於日本福島縣三島町生活工藝館周邊舉行的第39屆「故鄉會津工人祭」活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲工藝中心日前應邀參與於日本福島縣三島町生活工藝館周邊舉行的第39屆「故鄉會津工人祭」活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

工藝中心表示，臺灣為此次唯一海外參展單位，集結臺灣藺草學會、嘉義縣茶文化協進會、宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會、臺南市竹會等社區單位聯合展出，並邀請台東縣東海岸原住民社區合作社、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會及花蓮縣秀林鄉同禮部落自然生態自治協進會等單位共同參與選品展售；現場工藝師進行藺編小帽子、茶線染、竹編風鈴、自然染色貓頭鷹、藍染圍巾等技藝示範及手作體驗，透過雙手傳遞工藝美感，喚起觀者內心共鳴，爾後也參與三島町生活工藝館交流晚會、轉往仙台市參訪海馬玻璃工坊及永勘染工場，並與當地8個工藝產業相關單位進行交流。

▲工藝中心日前應邀參與於日本福島縣三島町生活工藝館周邊舉行的第39屆「故鄉會津工人祭」活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

工藝中心今年也預計透過「社區工藝產業培力計畫」輔導全臺40個社區單位，並將於8月29至31日在宜蘭國立傳統藝術中心園區合作辦理「臺灣工藝聚－浪漫傳情藝」地方工藝成果展活動，呈現全臺各地「心工藝」的在地工藝精神；8月10日至16日將配合宜蘭童玩節活動，於冬山河畔規劃「工藝DIY手作體驗週」，並邀請日本三島町工藝職人來臺參與，持續深化臺日交流。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
胡瓜終於鬆口：財產全給她！　牽手放閃丁柔安
快訊／利率連5凍　央行未推新一波房市管制
威力彩今晚衝14億！　詹惟中曝「3生年尾數」財運好
醫公開「10大錯誤喝水壞習慣」　第一名易痛風、三高
「殺8人殺1人都判無期不公平」　勒斃馬國女大生判刑定讞
快訊／高雄炸雷雨！強風颳倒路樹　2車被砸
快訊／國家警報響！暴雨炸嘉義2小時　警戒範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本「故鄉會津工人祭」台灣唯一受邀　8月邀日方童玩節交流

進修接軌職場！　嘉南藥理大學與陸軍564旅締結策略聯盟

別讓採購踩紅線！屏東縣府辦理廉能巡迴講座

強化防災應變力！花蓮全面發放「避難包+救護包」　1戶1組

從軍職轉戰營建職場！　吳文豐靠職訓翻轉人生結訓前即獲錄用

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

屏東9旬嬤過馬路跌倒　內埔警即時救援感動眾人

小琉球台電首宗離島改壓工程試運轉完成　供電更給力

太魯閣部落音樂會今年3場！市集+部落文化體驗　首場6/28登場

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

日本「故鄉會津工人祭」台灣唯一受邀　8月邀日方童玩節交流

進修接軌職場！　嘉南藥理大學與陸軍564旅締結策略聯盟

別讓採購踩紅線！屏東縣府辦理廉能巡迴講座

強化防災應變力！花蓮全面發放「避難包+救護包」　1戶1組

從軍職轉戰營建職場！　吳文豐靠職訓翻轉人生結訓前即獲錄用

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

屏東9旬嬤過馬路跌倒　內埔警即時救援感動眾人

小琉球台電首宗離島改壓工程試運轉完成　供電更給力

太魯閣部落音樂會今年3場！市集+部落文化體驗　首場6/28登場

假裝下訂單趁機借錢　北台灣數十店家受害！通緝犯今投案

陽明正向看待第三季　認第四季變數多仍需觀望

李安首度參與策劃！金馬經典影展「套票搶光」　海外影迷飛來台朝聖

藝人劉至翰飽受青光眼所苦！ 自曝右眼視力僅剩一成

Angelababy拍爆紅小吃店宣傳片　挨酸「降格搶網紅工作」

胡瓜終於鬆口：財產全給她！　遭爆感情生變不藏了「牽手放閃丁柔安」

「避難包」衝上網購熱搜！AIT一席話催出防災買氣　最熱賣款曝光

理解黃暐傑報名中職選秀　葉總：選他會是賭注

快訊／利率連5凍　央行未推新一波房市管制

兩岸若開戰「願代表金門與中共談判」　陳玉珍：就算違法也會去

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

桃園推四大入境遊程　專為來台旅客打造

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌

南投市街頭新增8處充電站便利電車族

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議台南衛生局初判員工個人行為

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　打造都市文化新地標

疑似針孔攝影藏身棋牌館南警涉妨害祕密依法偵辦

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

守護牛稠子不是喊口號！陳亭妃要求台糖暫停開發

回饋社會！斗六夜市5善人合捐救護車

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

馬文君籲農業部茶改場南遷案勿做政治考量

更多熱門

相關新聞

岩手縣男職員「來台旅遊」偷拍女生裙底被逮！

岩手縣男職員「來台旅遊」偷拍女生裙底被逮！

日本岩手縣一名30多歲男性職員6月趁著休假獨自來台旅遊，但竟在北捷的手扶梯上偷拍女性裙底風光，因此被逮。岩手縣政府則在18日晚間召開記者會道歉。

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」

LLB中華隊不敵日本B組居次

LLB中華隊不敵日本B組居次

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪洽談台南鮮果上架合作

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪洽談台南鮮果上架合作

日本「DAISO大創」疏失　萬筆客戶個資外流

日本「DAISO大創」疏失　萬筆客戶個資外流

關鍵字：

工藝中心日本福島縣三島町生活工藝館故鄉會津工人祭社區工藝

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

出道14年！　AV女優宣布引退

西北雨！　今「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面