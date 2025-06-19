網訂高檔Buffet！姓名顯示「他X的」...怒炸　真相竟與Google有關

▲有民眾在網路預約知名高檔自助餐時，訂位姓名顯示不雅字眼，懷疑遭業者惡搞。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

日前有民眾透過網路，預約某知名高檔連鎖集團餐廳用餐，結果發現訂位網頁上顯示的姓名欄位，竟變成「他X的」，質疑遭店家刻意羞辱，憤而向新竹市消保官投訴。後續經調查發現，原來是和Google「1設定」有關，導致原本正常顯示的訂位姓名變成不雅字眼，引發誤會。

該名民眾在母親節前，透過網路預定一間知名連鎖集團的高檔自助餐，但在訂位網頁填寫訂位者英文姓名後，發現訂位姓名欄位上卻變成「他X的」，認為是不是遭到業者針對，因此向新竹市消保官投訴。

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▲消費者透過線上訂位網站訂位，卻在訂位人姓名欄位出現不雅字眼。（圖／新竹市政府提供）

經過消保官調查，產生此情況是因業者為了保護個資，訂位網頁的姓名欄位只會顯示頭尾2個英文字母，中間文字以「*」符號遮掩，再加上消費者在瀏覽訂位網頁時，不自覺有開啟Google自動翻譯功能，導致原本正常顯示的訂位姓名，被翻譯成不雅字眼。

為了證明確實是因「翻譯」功能衍生出的誤會，消保官與同仁屢次以翻譯軟體測試，英文若加入「*」符號，就會出現翻譯錯誤，跑出不雅翻譯，證實並非業者刻意為之。

▲經翻譯軟體測試，英文若加入「*」會翻譯錯誤。（圖／新竹市政府提供）

消保官提醒民眾，在使用網頁時，若發現頁面出現不雅或語意不通順的文字，可以先留意檢視是否已開啟瀏覽器的自動翻譯功能。由於自動翻譯的結果可能不盡完善，若又出現特殊符號，容易產生誤譯，進而造成不必要的誤會。

消保官亦呼籲業者，應重視與消費者的溝通服務，針對線上訂位系統，因個人資料顯示使用特殊符號遮掩，可能產生的翻譯問題，業者或可考慮在網頁上增加相關提醒以減少爭議，避免消費者因翻譯錯誤而產生負面觀感。

此外，若不幸發生類似消費爭議，業者應積極與消費者溝通，耐心解釋可能發生的原因。必要時，業者可以直接引導消費者操作訂位系統，或親自示範關閉翻譯功能後出現的正常顯示，協助釐清誤會，消弭爭議；若遇消費爭議，可撥打1950消費者服務專線諮詢。

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