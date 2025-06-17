萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

▲萬吉建設募款助屏基興建新院區。（圖／萬吉建設提供）

記者陳崑福／屏東報導

深耕屏東超過30年的萬吉建設，近日號召集團股東、合作廠商與全體員工響應屏東基督教醫院新院區的募款計畫，短短數週內共募得新台幣 300 萬元善款，今(17)日萬吉建設董事長賴彥良率領工作團隊前往屏基捐贈，展現企業行動力與地方情誼的深厚連結。

這次募款行動能夠順利達標，主要在於萬吉建設上下團隊的齊心協力，以及長期信任萬吉的股東與合作夥伴熱情響應。每一份捐款、每一份支持，都是來自對這片土地的關心與承諾，讓屏基新院的推動多了一份堅實後盾。這次募款將全數用於屏基新院區的建設，包含擴充設施、提升醫療環境與導入智慧醫療系統，期望為屏東鄉親爭取更完整的健康照護。

屏東基督教醫院長吳榮州表示：「這筆善款不僅協助我們推進新院區建設，也讓我們深深感受到在地企業與民眾的溫暖支持。我們將善用這份資源，提升服務能量，為屏東打造一座更安全、更溫暖的醫療據點。」

萬吉建設董事長賴彥良談到：「我們不只是蓋房子，而是在築一個可以安心生活、創造社區連結、讓日常變得有溫度的居所。我們所追求的，不只是建築的完成，而是生活的開始。屏基新院的建設，不僅是醫療設施的升級，更是對屏東鄉親健康福祉的承諾。」董事長也提到，希望透過這次行動拋磚引玉，帶動更多企業與社會關注在地醫療發展。

這次募款行動展現了企業與社會攜手合作的力量，也為屏東醫療發展注入新的動能。未來，萬吉建設將持續關注在地需求，積極投入公益事業，與屏東這片土地共好。