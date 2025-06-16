海陸2特勤中士「海游300公尺」救5國中生　英雄身分曝光

▲立委蘇清泉向救人的陸戰隊員致意，並致贈加菜 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮漁港15日下午傳出7名學生戲水遇溺意外，幸好兩名在漁港旁剛執行任務完畢的陸戰隊員聽聞呼救，立即帶救生圈下水馳援，泳渡300公尺海域救人，與隨後趕到的海巡官兵合力救回其中5人。立委蘇清泉今（16）日前往枋寮向兩名陸戰隊員致意，並致贈加菜金，表彰兩人愛民救溺的英勇精神。

這兩名即時英勇救援的陸戰隊員均為原住民，一位是來自花蓮的布農族松姓中士，另一位則是屏東春日七佳村子弟、排灣族的陳姓中士。蘇清泉強調，自己同為陸戰隊退伍，對兩位學弟英勇行為深感敬佩與驕傲。

兩位英挺少年士官昨天下午執行巡邏艇任務，勤務結束時正好遇附近學生溺水呼救，兩人見情況危急，奮不顧身立刻帶救生圈跳水救人，海巡人員則駕艇將溺水學生救上船急救，陸戰隊與海巡官兵相互配合共同完成緊急救援，蘇清泉也前往海巡隊致意，並致贈加菜金。

不過，這起溺水意外雖有國軍英勇馳援救回5人，但最終還是造成1人溺斃，不幸身故學生的家屬今天在場招魂，蘇清泉亦攜白包前往慰問，除向亡者母親致哀，同時盼她務必保重身體健康。

蘇清泉指出，兩位陸戰隊員身負衛國重責，因任務需要，不便露臉，照片給予打碼處理，但不礙蘇清泉願大力表揚兩人英勇救人的心意。他也呼籲水火無情，暑期活動務必叮嚀所有孩子們注意安全，切莫讓歡笑遇險而成憾事。