【廣編】麗星郵輪打造親子專屬假期！探索星號全新升級　大人免請假、家人免船票

▲暑假帶孩子出國不再傷荷包！麗星郵輪探索星號（Star Navigator）推出最適合家庭的親子航程。

圖、文／麗星郵輪提供

今年暑假，帶孩子出國不再傷荷包！麗星郵輪探索星號（Star Navigator）推出最適合家庭的親子航程，加上熱門的週五出發三天兩夜免請假行程，讓大人小孩都能暢玩日本，開啟一場說走就走的夏日航海假期。

孩子們在探索星號上絕對能夠吃飽喝足繼續玩，讓孩子們一站就能擁有精彩且回憶無窮的夢幻天地，陪玩姐姐免費陪伴，每天兩小時爸媽自由時光， 泡沫派對、小小航海家等孩子最愛的探險活動等天天有驚喜。

探索星號集結多國料理，精緻法式饗宴、道地日式壽司，到豐富多元的國際自助餐，大人享受海上星級饗宴，孩子則可免費選擇三種不同的日本料理兒童餐。更有適合全家共樂的多樣娛樂設施靜音派對、 紅毯之夜、泡沫派對，大人小孩都盡情釋放活力。

麗星郵輪推出暑假三天兩夜「大人免請假、小孩免船票」專案，麗星郵輪讓孩子這個暑假免船票就能輕鬆玩日本，四人成行，吃喝玩樂住全都包，最低只要7,600元起。

• 三天兩夜石垣島、宮古島：週五出發、不請假也能出國。

• 六天五夜獨家航程：玩遍大阪萬博、九州溫泉、韓國時尚，親子共創最難忘回憶。