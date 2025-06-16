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【廣編】暑假早鳥超殺 ! 買麗寶福容送賽車旅店「每日限量20間」麗寶樂園新增3必玩景點

▲▼ 旅遊,省錢,暑假,優惠,麗寶,麗寶福容大飯店,早鳥,限量。（圖／麗寶福容大飯店提供）

▲買一晚再送一晚！麗寶福容祭早鳥超殺優惠，平日雙人加樂園$9,999，再送賽車旅店一晚。

圖、文／麗寶福容大飯店提供

暑假出遊省荷包就趁這次！麗寶福容大飯店今夏推出買一送一超殺優惠，只要在6月30日前下訂麗寶福容大飯店的暑假早鳥住房，就再送你入住「麗寶賽車主題旅店住宿券」一晚，全部只要9,999元！麗寶樂園渡假區2025年暑假集結眾多全新亮點，探索世界推出精靈主題，打造六大精靈磅礡花車遊行，馬拉灣則有充滿粉紅色系的網美沙灘區，以清涼粉嫩的夏季風格迎接暑假，除了樂園，還將有全新親子農場在暑假期間開幕，OUTLET則將有室內雪體驗館「熱雪天堂」，眾多項目一一登場，讓麗寶樂園渡假區成為今年暑假最好玩的地方！

麗寶福容大飯店【暑假早鳥】住房專案，包含雙人住宿一晚、早晚餐、雙日水陸樂園門票等，平日(週一~週四)只要9,999元起，再送一張麗寶賽車主題旅店平日住宿券，6/13 中午12點起於麗寶福容大飯店官網開賣，每天只限量開放20間。讓你住完一晚麗寶福容大飯店，再送你一晚麗寶賽車主題旅店住宿，這次玩不夠，下次再來玩到翻！

麗寶樂園渡假區有水陸樂園、OUTLET、賽車場，還有全台最大追風奇幻島、樂奇Lucky Club等豐富的娛樂體驗和美食饗宴，不須舟車勞頓即能享受一站式旅遊，想放慢步調的旅客，還可選擇「FUN浪25 夏日盛典」三天兩夜住房專案。活動詳情可至麗寶福容大飯店官網查詢 : https://www.fullon-hotels.com.tw/ym/tw

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