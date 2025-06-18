暑假首週墾丁訂房率僅5成！數字創低恐是「最冷清一年」

▲今年暑假首週，墾丁訂房率僅有5成，已成為20年來新低。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

曾是暑假國旅首選的墾丁，今年旺季開局卻異常冷清。多家飯店業者透露，暑假首週訂房率僅約5成，不僅較去年下滑近1成，更創下近20年來新低，被形容為「最冷清的一年」，業者憂心疫情後旅遊習慣改變、國人熱衷出國，加上經營成本飆升，墾丁觀光面臨空前挑戰。對此，屏東縣府則推出補助與品牌活動，盼為地方注入新活力。

業者坦言，今年暑假住房率是28年來最差的一次，僅剩約5成，遠低於過去動輒8至9成。除人潮減少，經營成本更雪上加霜，例如電費上漲逾、薪資調整等等，也讓成本支出大增。旅宿業者指出，出國潮、景氣不佳、旅遊型態轉變、天氣炎熱等因素，皆導致營運壓力倍增。

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屏東民宿協會理事長余松華分析，國內旅客普遍改為出發前2至3天才規劃行程，甚至臨時決定出遊，導致訂房高峰延後。過去「一房難求」的景況難再現，也使旅宿業者難以預測營收。此外，墾丁長期以來的負面刻板印象尚未扭轉，也影響部分遊客的旅遊選擇。

▲今年暑假首週，墾丁訂房率僅有5成，已成為20年來新低。（示意圖／記者林敬旻攝）



為搶救低迷觀光，屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」住宿補助與恆春建城150周年系列活動，並打造「風域半島」品牌，結合自然景觀與文化導覽，期望吸引遊客深度探索恆春半島。縣府指出，屏東景點增多如勝利星村、潮州鐵道園區等，雖整體遊客數未減，但分流效應讓墾丁失去昔日獨佔光環。

為此，墾丁福華飯店也推出「暑假之星」方案，主打三、四人同行免費住宿，搭配排灣族文化與水上樂園體驗。

凱撒飯店則結合傳統技藝與風味餐桌，推出「半島巡旅」，塑造非替代性的文化旅遊體驗。余松華呼籲，不能僅靠補助，更應舉辦短影音競賽、設立神秘獎項，吸引創作者與年輕族群參與，為墾丁觀光注入新動能。