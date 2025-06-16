捐18張發票就可換1張南投戲院電影票　南投稅務局6/16活動開跑

▲南投縣稅務局推捐發票換電影票活動，圖為南投戲院「青春不尷尬」電影放映會活動情形。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣稅務局為加強宣導正確納稅觀念及新頒（修）法規，16日起舉辦捐發票兌換電影票活動，並利用暑假期間辦理電影欣賞會，除提供親子正當休閒活動，也鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP申辦手機條碼，藉活動宣導民眾養成購物消費索取發票的好習慣。

縣府稅務局表示，本次活動結合縣內公益社會福利團體辦理，自明天上午8時起於總局（南投市復興路2號）一樓服務科開始兌換；民眾憑尚未開獎之統一發票正本紙本發票18張或雲端發票12張（每張消費金額須達10元以上），即可兌換南投戲院2D電影票1張，憑券可於115年1月31日前至南投戲院選擇上映的影片觀看，每人最多限兌換5張。

稅務局指出，完成兌換、填寫租稅問答單並答題正確的民眾，還加碼致贈宣導品1份；另可憑尚未開獎之統一發票正本紙本發票10張或雲端發票5張（發票每張限10元以上），再兌換宣導品1份，每人最多限兌換2份，以上數量有限、兌完為止。

稅務局提醒，於活動期間下載統一發票兌獎APP申辦手機條碼，並設定社會福利團體捐贈碼、設定載具歸戶及領獎資料，將再贈送宣導品1份，歡迎鄉親們共襄盛舉；如有任何活動相關問題，歡迎撥打免費服務電話0800-496969洽詢。