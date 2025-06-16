　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假周末14路段易壅塞　高公局維持高乘載、匝道儀控管制

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高速公路局預估暑假期間國道每周五至周日將有大量旅遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

暑假將至，高速公路局預估期間國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，像是國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西等14路段易有長時間壅塞。高公局規劃於6月28日至8月31日實施交通疏導措施，包括每周日下午3時至晚間8時實施國5北向高乘載管制；每周五至周一現有開放路肩照常實施等。

高公局預估，暑假期間每周五至周日國道日交通量約為106至108百萬車公里，約為平日的1.2倍，國5也預期於周五、周六南向及周日、周一北向有大量車潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西、快官-霧峰與國5南港系統-頭城、周日下午北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪與國5宜蘭-坪林及周一下午北向國5宜蘭-坪林等瓶頸路段易有長時間壅塞情形。

高公局表示，6月28日至8月31日將維持每周日下午3時至晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。每周五至周一現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五上午7時至晚間8時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

高公局指出，暑假周末期間，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區改走台61；國6台中往返南投地區改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統改走台74接國4。另外，每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業，並視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制。

高公局建議，西部國道部分，周六南向用路人上午8時前或中午12時以後出發，周日北向用路人建議南部地區9時前、中部地區中午12時前出發。國5部分，周五南向用路人上午9時前出發、周六南向上午6時前出發，周日北向用路人上午9時前出發、周一北向中午12時前出發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／美短賣不掉　板橋5貓遭「鐵鎚碎腦」慘死
快訊／台中21歲黑戶爸找到了！沒報戶口原因曝
以軍跨2300km攻擊伊朗機場！加油機起火　最遠打擊行動曝光
麥當勞「手機點餐」全面上線　免費吃雞塊
以色列「國防科技重鎮」被炸了！　空防陷窘境
董座被騙50億！四海幫幫主也上當　1.5億沒了
大谷翔平明先發投手！　睽違663天重返投手丘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

啦啦隊風格變了？她嘆「不是應該青春嗎」　網戰翻曝1關鍵：是必然

館長曝6天上海行目標「轉移大罷免焦點」：已達成且非常成功

路易莎招牌「黑臉、白臉」差在哪？　業者曝差異1關鍵

館長遊上海「直播觀看數驚人」　他一算：總收益最少500萬

台灣虎航冬季航班優惠限時3天　日、韓機票單程1299元起

婚宴「公婆狂邀人」占桌數！新娘嘆：一堆親友不能來　真相更崩潰

5個步驟脫離月光族！　看穿你金錢流向的財務健檢

撐不住！5元佛心價沒了　彰化站前停車場首度調漲

今天「苗栗以南」強降雨下整天　晚間北台灣變天水氣增

暑假周末14路段易壅塞　高公局維持高乘載、匝道儀控管制

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

啦啦隊風格變了？她嘆「不是應該青春嗎」　網戰翻曝1關鍵：是必然

館長曝6天上海行目標「轉移大罷免焦點」：已達成且非常成功

路易莎招牌「黑臉、白臉」差在哪？　業者曝差異1關鍵

館長遊上海「直播觀看數驚人」　他一算：總收益最少500萬

台灣虎航冬季航班優惠限時3天　日、韓機票單程1299元起

婚宴「公婆狂邀人」占桌數！新娘嘆：一堆親友不能來　真相更崩潰

5個步驟脫離月光族！　看穿你金錢流向的財務健檢

撐不住！5元佛心價沒了　彰化站前停車場首度調漲

今天「苗栗以南」強降雨下整天　晚間北台灣變天水氣增

暑假周末14路段易壅塞　高公局維持高乘載、匝道儀控管制

凌晨被狗叫聲吵醒「周圍冒出大火」　英雄狗救主人一起逃出火場

包開箱／GUCCI GG Marmont雪酪夏日新色一次看！羊皮觸感細節進化更療癒

前法務部長廖正豪遺孀遭詐　跟著「假阮慕驊」買虛幣被騙百萬

桃園警大執法逮酒駕！車內擺一瓶高粱　再查獲2乘客是非法移工

才剛高中畢業！花蓮男「無照騎車」自撞電桿　重傷搶救不治

00706L、00673R跌破7元觸及交易管控　7/2起展開反分割避免淨值過低

黃仁勳最愛「杏仁可頌」隱身敦化北路巷弄！沒預訂可吃不到

馬英九會王滬寧喊「兩岸分久必合」　黃暐瀚：絕非台灣主流民意

啦啦隊風格變了？她嘆「不是應該青春嗎」　網戰翻曝1關鍵：是必然

藝人納豆愛店「宇澤小舖」宣布歇業　6/21最後營業日

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

男生睡的枕頭、床單一直發黃？醫曝3成因

這周雷雨連7天開轟！專家曝颱風可能生成時間

威力彩今晚飆12.6億　4生肖財運旺

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

超商迷你水一口就喝完誰買？一票妹子挺爆

搭高鐵突被請離　館長尷尬讓座：沒有特權

男子無印良品全裸滾床！網：跟在Uniqlo大便哪個荒謬

又有颱風？　未來10天生成機率曝

台南某校畢業生會考成績消失...校方回應惹怒家長

快訊／6縣市大雨特報！大雷雨轟台南　防9級強陣風

更多熱門

相關新聞

南投稅務局捐發票換電影票活動6/16開跑

南投稅務局捐發票換電影票活動6/16開跑

南投縣稅務局為加強宣導正確納稅觀念及新頒（修）法規，16日起舉辦捐發票兌換電影票活動，並利用暑假期間辦理電影欣賞會，除提供親子正當休閒活動，也鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP申辦手機條碼，藉活動宣導民眾養成購物消費索取發票的好習慣。

大黑豬掉落國道　粗心駕駛可罰1萬8

大黑豬掉落國道　粗心駕駛可罰1萬8

暑假赴日旅遊詢問度增2成！3城市最夯

暑假赴日旅遊詢問度增2成！3城市最夯

快訊／國1南台中大雅段事故　自小客90度側翻

快訊／國1南台中大雅段事故　自小客90度側翻

回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場免費

回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場免費

關鍵字：

暑假國道高乘載交通管制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

29歲人妻護理師轉戰AV界

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

26歲女模拍片慘死！銀行員手段兇殘曝

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

海陸2特勤中士海游救5學生！1學生下落不明

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

側躺玩手機「會變醜」！長期恐讓人失明

男生睡的枕頭、床單一直發黃？醫曝3成因

王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面