暑假周末14路段易壅塞　高公局維持高乘載、匝道儀控管制

▲高速公路局預估暑假期間國道每周五至周日將有大量旅遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

暑假將至，高速公路局預估期間國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，像是國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西等14路段易有長時間壅塞。高公局規劃於6月28日至8月31日實施交通疏導措施，包括每周日下午3時至晚間8時實施國5北向高乘載管制；每周五至周一現有開放路肩照常實施等。

高公局預估，暑假期間每周五至周日國道日交通量約為106至108百萬車公里，約為平日的1.2倍，國5也預期於周五、周六南向及周日、周一北向有大量車潮。

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高公局表示，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西、快官-霧峰與國5南港系統-頭城、周日下午北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪與國5宜蘭-坪林及周一下午北向國5宜蘭-坪林等瓶頸路段易有長時間壅塞情形。

高公局表示，6月28日至8月31日將維持每周日下午3時至晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。每周五至周一現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五上午7時至晚間8時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

高公局指出，暑假周末期間，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區改走台61；國6台中往返南投地區改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統改走台74接國4。另外，每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業，並視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制。

高公局建議，西部國道部分，周六南向用路人上午8時前或中午12時以後出發，周日北向用路人建議南部地區9時前、中部地區中午12時前出發。國5部分，周五南向用路人上午9時前出發、周六南向上午6時前出發，周日北向用路人上午9時前出發、周一北向中午12時前出發。