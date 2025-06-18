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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨正式出手挺大罷免　林右昌令：6/21全黨公職「大串連」

記者杜冠霖／台北報導

中選會預計20日宣布第一波罷免國民黨立委投票日期。民進黨秘書長林右昌今（18）日召開記者會宣布罷免文宣三箭，包括影片、網站、文宣等。林批評，國民黨立委跟著國民黨團總召傅崐萁成為「傅隨組織」，在立法院傷害國家，他們應該要面對民意，而民進黨挺公民，此次採取密接支援行動，除了罷免文宣之外，本黨上周已經下令，所有黨公職客廳會、街講行動提前啟動，罷團借不到的看板，也從上週開始，由所有黨公職全面支援提供，下週之後，會有超過兩百面的看板將陸續上架。

林右昌強調，擒賊先擒王，花蓮的專案在上週前就已經啟動，同時預計20號中選會將會宣告罷區成立、進入到罷免的投票，所以已經下令在6月21號上午十點，民進黨全國罷區的所有黨公職，將會大串聯同步宣傳罷免同意、走上街頭來宣講的行動。

林右昌指出，現在很多藍委都躲起來，在街上發面紙、握手、笑著臉鞠躬，但不要忘了就在幾個月前，從去年四月份以來，這一年多的時間，國民黨立委毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣。他們說不知道做錯什麼，他們並不是不知道，而是面對公民所發起的罷免動，他們害怕人民想起來。

對於罷免文宣，林右昌表示，所以製作影片，將藍委與民眾黨在去年直到現在，一年多的時間，如何紊亂國會運作，通過非常多的毀憲亂政的法案、刪減總預算，這些都造成國家很大的傷害，更不用提到國安議題上，阻擋法案排審超過400次，另外，國安、國防的預算也受到極大阻礙。

林右昌解釋，他們做錯了什麼事？就是跟隨傅崐萁成為「傅隨組織」，傅崐萁做的所有壞事，這些面臨罷免的立委通通有分，這是國家大義，並不是如他們在地方說的，爭取水溝、馬路或這其他建設經費。他們應該面對罷免民意，他們最錯的事情，就是毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣。

林右昌補充，另外也將設立網站，在投票前會有非常多公民希望獲得更多的資訊，包含任何一個罷區要被淘汰不適任的委員，過去的斑斑劣跡，都會在網站揭露；同時，中國認知戰愈加劇烈，若有造謠將在第一時間澄清；還有本黨與罷團的所有活動，都可以藉由此一平台直接清楚得知，讓是一場公民行動，邀請所有公民一起來參與，公民也藉由所提供的資訊，自行參與場次。

罷免文宣部份，林右昌表示，有製作兩款，首先就是「罷免投同意，反共更有利」，這次的主訴求就是投下罷免同意票，下架不適任立委，因為他們不忠於國家，毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣，這個就是立法運不能被傅崐萁與親共勢力所綁架的理由。第二款的文宣就是「罷免投同意，對傅隨組織說不！」今天國民黨這些面臨罷免的立委，不僅是個人做了哪些事情，而是跟著隨傅崐萁「傅隨組織」做了傷害國家與社會的事情，這才是他們受到人民挑戰與公民採取行動的原因。

林右昌列舉，如果大罷免沒有成功的話，親中法案將會成為國安破口，過去藍白立委包括黨團倡議、提出許多親中法案，但現在因為面臨民意壓制與罷免行動，他們現在不敢強力推動。包括藍白提出惡修《衛星廣播電視法》；《│離島建設條例》設置離島自由貿易區，開放中國企業、勞工洗產地；《兩岸人民關係條例》中國移民快速取得身分洗人口、宣告兩岸為內戰狀態，與金馬限制水域從國防部改為海委會公告等；全民防衛能力弱化。

林右昌續指，還有惡修《民防法》、《全民防衛動員準備法》等相關法案；制定《國家安全戰略法》總統國安決策權將被架空。這都跟台灣的國家安全與人民生命安全息息相關。

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