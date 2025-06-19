流亡王儲發聲了！　喊話伊朗民眾「起義時刻到來」

▲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）在X喊話伊朗民眾挺身起義。（圖／翻攝X@PahlaviReza）



記者吳美依／綜合報導

以伊戰火延燒之際，流亡美國的伊朗王室末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）表示，現在的伊朗政權瀕臨崩潰，呼籲全國民眾趁勢起義「結束惡夢」，也喊話軍警與人民站在同一邊，別為了腐敗政權犧牲自己。

芮沙‧巴勒維在X發文，公開砲轟伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）如同一隻受驚嚇的老鼠，躲藏在地下，對局勢失去控制。

جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. آنچه آغاز شده برگشت‌ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. اکنون زمان ایستادن است؛ زمان بازپس‌گیری ایران. باشد که به‌زودی در کنار شما باشم. pic.twitter.com/sXf9BWsZAH — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 17, 2025

芮沙‧巴勒維表示，伊朗已經「迎來終結，而且很快就會垮台。已經開始的事情不可逆轉。未來非常明亮，我們將一起翻開歷史新頁。現在正是挺身奪回伊朗的時刻。我很快就會跟你們同在」，也喊話伊朗軍方與安全部門，不要再成為壓迫人民的幫凶。

伊朗巴勒維王朝推動西化，但也鐵腕統治長達37年，直到1979年伊斯蘭革命才垮台。

隨著伊斯蘭神權政府迅速崛起，宣布成立伊斯蘭共和國（通稱伊朗），芮沙‧巴勒維被迫流亡美國，多年來把自己塑造成反伊朗的主要人物，也與以色列關係密切，2年前曾前往當地訪問。