伊朗「手摸核彈」警告　川普：相信距離擁核只剩幾周

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普18日針對伊朗核武議題發表強硬言論，聲稱伊朗距離擁有核武僅剩「幾周之遙」，並警告一旦成真將帶來毀滅性後果。伊朗官媒當天在X上傳一段影片，當中伊朗軍方手不斷撫摸核彈頭，一旁的字寫著「或許」，極具嗆聲意味。

▲伊朗上傳擁核影片。（圖／翻攝X）



川普表示，「我已經講了20年或更久，伊朗絕對不能擁有核武，我一直這麽說，而我認為他們距離核武只有幾周。」他進一步強調，「伊朗不能有核武，太具毀滅性了，而且他們真的會用。你知道的，我相信他們會用。其他國家不會，但我相信他們會。」

此番言論出現在美國政府針對伊朗核發展的情報解讀出現分歧之際。川普的說法與美國情報社群的評估相矛盾。美國國家情報總監嘉巴德（Tulsi Gabbard）今年3月曾在國會聽證會上作證指出，美國情報界「仍然認為伊朗並未打造核武，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）亦未授權重啟他於2003年中止的核武計畫。」

CNN本周稍早亦引述4位熟悉評估內容的人士指出，美國情報界認定伊朗目前並未積極研發核武，距離生產並具備投射能力的時間約還有3年之久。這與川普所稱的「幾周之遙」明顯不同，顯示白宮內部在評估伊朗核能力上的資訊未盡一致。