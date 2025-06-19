以伊衝突「普丁想出手」　俄警告：美國介入恐爆核災

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）似乎有意調解以伊衝突。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）18日透露，莫斯科告訴美國不要打擊伊朗，因為此舉將從根本上破壞中東穩定，以色列襲擊恐怕引爆核災。

里亞布科夫在聖彼得堡一場經濟論壇上，發表了上述言論。他對國際文傳電訊社（Interfax）說道，莫斯科呼籲華府不要直接介入，批評「這將是從根本上破壞整個局勢穩定的一步」。

俄羅斯高階情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）先前表示，如今以伊情勢非常危急，他的手下探員正與雙方聯繫中。外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，以色列對伊朗核設施的打擊，意味著世界距離災難只有「毫米」之遙。

路透社報導，俄羅斯今年1月與伊朗簽署了20年戰略夥伴關係協議，儘管兩國有著密切軍事關係，俄方卻未承諾在軍事上幫助德黑蘭。與此同時，俄羅斯也與以色列建立關係，但由於烏克蘭戰爭的影響，俄以關係持續緊張。

此外，普丁上周曾與美國總統川普通話，提議莫斯科作為以伊衝突的調解國，但目前似乎未獲採納。去年12月敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後，普丁已經失去了一個重要的中東盟友。

一名熟悉美國內部討論的消息人士透露，川普與其團隊正在考慮的選項，包括與以色列聯合打擊伊朗核設施。