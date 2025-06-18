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台東首創「監獄樂齡工場」　跨機關攜手關懷高齡收容人

▲台東縣府與監獄合作打造全新福祉模式。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府與監獄合作打造全新福祉模式。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對高齡化趨勢快速攀升，台東縣政府與法務部矯正署台東監獄首度跨機關合作，於18日舉行「樂齡工場」啟用揭牌儀式，將社區照護資源延伸進入監所，為高齡收容人提供多元課程與照護支持，開創全台首見的監所樂齡照顧新模式。

台東縣長饒慶鈴表示，截至今年5月，台東65歲以上人口已達42,865人，占總人口20.47%，正式邁入超高齡社會。除了社區內的長照布局外，監所中的高齡收容人也同樣面臨失能風險與社會斷鏈挑戰。此次透過與台東監獄合作，導入「岩灣社區照顧關懷據點」的課程與照護經驗，希冀讓高齡收容人也能「老有所學、老有所用、老有所依」，為出監後的銜接與社會融入做好準備。

「樂齡工場」課程內容涵蓋手鼓律動、益智桌遊、繪畫寫作與愛笑瑜珈等，透過感官刺激與團體互動，預防及延緩高齡收容人失能，提升其自我價值與情緒穩定性。每週安排兩天課程，由三位據點人員進入監所授課，初期預計服務20位收容人。

縣府社會處指出，該合作案由社會處長陳淑蘭與台東新住民娘家關懷協會理事長石寶莉共同規劃，導入社區據點實務經驗與政策資源，打造符合高齡照護需求的監所專屬空間。工場自6月10日首次上課以來，授課老師普遍反映收容人參與意願高、互動熱烈，顯示這群高齡學員對於學習與互動有著明確期待與積極態度。

除課程規劃外，未來也將逐步建立收容人個別化轉銜機制，銜接出監後的地方長照系統與社區照顧資源，強化整體支持網絡，協助其平穩過渡、順利重返社會。

縣府表示，這項創新措施不僅是樂齡照顧的新實踐，也體現台東推動「跨世代友善環境」的積極作為，期盼能成為其他縣市借鏡的參考典範。

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