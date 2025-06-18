校園心理健康宣導啟動　台東衛生局推廣自殺防治3步驟

▲台東衛生局推廣自殺防治三步驟。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動青少年心理健康教育並強化自殺防治意識，台東縣衛生局社區心理衛生中心於114年展開一系列校園巡迴宣導活動，透過深入淺出的課程與互動工具，引導學生正視情緒、了解壓力，並學習自我照顧與求助的方式，讓心理健康觀念從校園深耕。

台東縣衛生局指出，現今社會壓力層層疊加，心理衛生議題日益受到重視，尤其兒童與青少年正處於自我認同與情緒發展的關鍵階段，如何協助他們面對壓力與困擾，成為學校與家庭的重要課題。今年度持續推動的「心理衛生及自殺防治衛教宣導計畫」，便以校園為起點，透過專業人員講解與互動活動，傳遞關於情緒調適、自殺防治等重要資訊。

宣導活動特別聚焦於「自殺防治守門人三步驟」的實用觀念，包括：「一問」—主動關懷、積極傾聽；「二應」—適當回應、支持陪伴；「三轉介」—掌握資源、適時轉介。並透過「心情溫度計」等工具，引導學生檢視情緒狀態，提升自我覺察能力。透過教育介入，期望學生之間能建立互相支持的網絡，逐步營造溫暖、關懷的校園氛圍。

台東縣衛生局表示，今年下半年將持續擴大宣導活動範圍，結合更多學校與社區資源，讓心理健康教育不只在教室發生，也能延伸到家庭與社區，共同編織一張支持性的心理照護網絡。

民眾如有心理困擾或相關需求，可撥打24小時免付費的安心專線1925（依舊愛我），由專業人員提供即時協助。更多活動資訊可至「台東縣社區心理衛生中心」Facebook粉絲專頁查詢，或洽089-230295了解最新消息。