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廣邀農民、店家、職人　台東咖啡共識會議揭幕！

▲台東咖啡共識會議揭幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東咖啡共識會議揭幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府自2022年起致力打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，積極推動在地咖啡邁向品牌化、產業化與國際化。17日舉行的「台東咖啡風土共識會議」正式揭開2025年度系列推廣行動序幕，廣邀縣內咖啡農、店家與產業職人共聚一堂，凝聚共識、蒐集回饋，為接下來年度重點活動「2025南島咖啡節」暖身，全面展現台東咖啡的山海風土魅力。

台東縣長饒慶鈴表示，「太平洋左岸台東咖啡」品牌已邁入第四年，今年以「共生、共好、永續、共鳴」為年度核心理念，結合台東獨有的山海地景、部落文化與慢經濟價值，推出年度主題「山海共醇」，彰顯咖啡產業與自然環境和諧共存的新風貌。今年度推動計畫將聚焦產業全鏈整合，延續品牌聯名與創意行銷策略，同步規劃五大專業課程，強化從產地到杯中各環節的專業實力，提升整體產業競爭力。

農業處長許家豪指出，山海系列專業課程包括「台東咖啡莊園巡禮」、「咖啡後製工作坊」、「感官品評工作坊」、「CoE國際杯測實作班」及「風味實驗工作坊」，由專業講師深入台東各地指導，強化莊園經營管理、後製處理技術與風味評鑑能力，協助開發具有在地風土特色的風味拼配，實現咖啡產業從種植到調製的知識串聯。課程報名熱烈進行中，民眾可透過「台東好農」臉書粉絲專頁掌握最新消息。

共識會議中，計畫主持人、玩美創造總監連國輝也同步宣布「台東咖啡業者包裝設計服務」徵選計畫，針對優質咖啡產品面臨的品牌與包裝挑戰，預計選出三家在地業者進行一對一品牌輔導，提升產品文化識別與市場吸引力，並協助上架多元銷售平台。徵選即日起至7月15日止，歡迎有志優化品牌形象的咖啡業者踴躍報名參與。

今年另一亮點活動——「2025台東冰咖啡創意大師賽」亦正式啟動！以「山海共醇」為主題，邀請全台咖啡職人與創作者發揮創意，調製最能代表台東風味的冰咖啡作品。即日起開放徵件至9月26日止，入選決賽者將可獲得新台幣2,000元交通與材料補助，共同打造一場結合風味與創意的冰咖啡盛會。

壓軸登場的「2025南島咖啡節市集」則將於明年8月9日至10日，於台東舊站特區盛大舉辦。活動規劃包含精品咖啡展售、市集體驗、風味試飲、專題講座與精彩表演，匯聚來自縱谷、東海岸及南迴地區的咖啡品牌與文化能量，完整呈現台東咖啡的風土魅力。市集攤商即日起同步開放徵選，詳細報名資訊請見「台東好農」臉書專頁。

台東縣政府誠摯邀請咖啡產業夥伴與消費大眾共同參與系列活動，不論是專業職人、品牌經營者或是咖啡愛好者，都能在「太平洋左岸台東咖啡」的精彩篇章中，感受到屬於山海共醇的風味故事。

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