30年服務畫下句點！台東大坡國小幹事劉和振領畢業證書

▲服務學校滿30年的幹事劉和振，在退休之際獲頒特製畢業證書。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉大坡國小17日舉辦第57屆國小與第20屆幼兒園畢業典禮，不僅為9位國小與9位幼兒園畢業生送上祝福，也特別見證一位別具意義的「畢業生」——服務學校滿30年的幹事劉和振，在退休之際獲頒特製畢業證書，成為全場最年長的畢業生，現場氣氛溫馨感人。

隨著鳳凰花開，花東縱谷地區進入畢業季。池上鄉的大坡國小、鹿野鄉的鹿野國小、龍田國小、永安國小等校均於上午舉辦畢業典禮，家長、師生與地方仕紳共襄盛舉。其中，大坡國小畢業典禮在悠揚樂聲中展開，校長黃培峻親自頒發畢業證書，並以「做事要有力度，做人要有溫度」勉勵所有畢業生，期許孩子們帶著熱情與堅持，邁向人生下一階段。

值得一提的是，劉和振自鄉公所調任大坡國小後，深耕校務三十年，曾榮獲特殊優良職員等獎項，見證校園多次蛻變與孩子們的成長。今年畢業典禮上，校方特別為他製作畢業證書，由校長親手頒發，象徵他正式告別服務生涯。劉和振笑稱，能以「畢業生」身份離開工作崗位，既榮幸又難忘。

現場包括台東縣議員陳宏宗、池上鄉長林建宏、福原國小文教基金會董事長梁正賢等人到場致賀，為畢業生與劉和振送上祝福。陳宏宗在致詞中讚譽大坡國小校園環境優美，地理位置特殊，處於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，是自然與教育共融的典範。他也特別提到學校長年推廣音樂教育，成果豐碩，孩子們不僅展現藝術氣質，也在品格與團隊合作上表現突出。

大坡國小今年參加全國音樂比賽榮獲「優等」，雖然校內並未設立音樂班，仍展現堅強實力。黃校長表示，音樂教育不只是技巧訓練，更是心靈涵養與毅力培養的歷程，期盼更多對音樂有興趣的學生能加入「大坡弦樂團」，在旋律中譜寫屬於自己的成長故事。