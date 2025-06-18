饒慶鈴視察社福與文化工程　打造宜居願景持續前行

▲台東縣推動全齡照顧與原民文化傳承再升級。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動全齡照顧與原住民族文化傳承的多項重點建設正穩步推進。縣長饒慶鈴18日前往視察包括「台東部落大學文化傳習資源中心」、「樂齡社福大樓」及「兒少家庭福利館」等三處工程進度，期望藉由資源整合，完善各年齡層照顧網絡，並深化文化根基，邁向更具人本價值的社會環境。

根據縣府規劃，自111年起逐年推動社會福利與文化場域建設，包括台東市兒少家庭福利館、樂齡社福大樓、全民運動館與青少年福利中心，以及即將動工的太麻里社會福利館，逐步構築全方位、跨世代的公共服務網絡，以因應在地居民日益多元的需求。

視察行程首站來到位於台東市博愛路的「台東部落大學文化傳習資源中心」，該基地原為原住民青少年活動中心，亦是馬蘭部落歷史遷徙的重要據點，具深厚文化意涵。原民處長方銘總說明，中心將成為原住民族終身教育的核心場域，規劃包含智慧記憶庫、多功能活動空間、數位典藏閱覽室、部落體驗室及親子娛樂空間，並設有戶外圓形廣場，未來可舉辦傳統樂舞等活動，亦預定作為2026年台東博覽會的主展館之一。目前第一階段工程已於3月完工，後續將配合博覽會進行第二階段施工。

第二站轉往桂林北路的「樂齡社福大樓」，此案投入經費約1億8,000萬元，工程進度已達八成，預計今年10月完成硬體施工後進入室內裝修階段，預計明年10月啟用。大樓將整合長者照護與社區服務，包括樂齡綜合服務中心、托嬰中心、小規模多機能照顧中心、社區照顧關懷據點、失智症服務、團體家屋與共食餐廳等，打造從健康促進到失智照護的完整照顧體系。

最後一站為更生北路的「兒少家庭福利館」，總經費約1億元，預計7月啟用。未來「台東親子館」也將進駐於此，結合兒童早療、家庭教育、托育與親職支持等功能，減輕家庭育兒負擔，促進兒童多元學習與發展。全棟空間規劃為1樓辦公及會議室、2樓托嬰中心、3樓親子館與兒童發展中心、4樓多功能教室與社區廚房。

饒慶鈴表示，社會福利政策的推展不僅是設施建置，更關乎人與人之間的連結與照顧。此次實地視察工程進度與品質，也展現縣府對完善社會支持系統的重視，未來將持續擴充資源、強化服務，讓台東朝「宜居、宜養」的幸福城市目標持續邁進。