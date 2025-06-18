　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／為押金、租金和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」老闆夫婦與邵姓女房東16日晚間再度發生衝突，驚動警方到場，飯糰店老闆娘張女控訴房東邵女踹門闖屋、還將東西摔破，而邵女則反控對方惡意不繳租金，老闆樋口甚至還動手打她，導致她輕微腦震盪。而飯糰店老闆夫婦今（18）日下午在律師陪同下，正式到地檢署提告。

▲▼飯糰店提告 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲樋口飯糰店老闆（中）和老闆娘（右）正式對邵姓女房東提告。（圖／記者陳宏瑞攝）

「樋口飯糰」的糾紛起因於4月18日，房東邵姓女子因飯糰店租金低於行情、希望調漲，當街砸盆栽、踢桌椅並與樋口夫妻爆發爭吵，引發信任危機與外界關注。

後來經過協調，飯糰店同意遷往他處，樋口夫妻提出提前解約、以押金抵租金但遭拒，店家決定7月底搬離現址，同時預計7月6日進駐高雄捷運左營站新點，也將在鼓山翠華路開分店。

沒想到6月16日晚間，雙方因押金是否可抵租金問題，再次爆發激烈衝突。房東到店門口瘋狂敲門，甚至踹門闖入，引發現場互相摔物、推擠，店家夫妻與房東都在街上大喊「救命」，警、救護車緊急到場處理。

樋口夫妻今日下午在律師陳頂新的陪同下，到高雄地檢署正式提告邵姓房東涉犯傷害、毀損、侵入住居、恐嚇等罪名，律師強調，整個案件已從單純的租金民事糾紛，上升到刑事的犯罪行為，他懇請檢察官應儘速傳喚邵姓房東到案，並向法院聲請羈押惡劣、貪婪、犯罪的房東。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨勢升級！16縣市豪大雨特報　下到深夜
前衛生署長林芳郁失智！名醫妻成立基金會：替他完成心願
校董夫婦1.15億救命錢遭吞！　明道大學擺爛慘了
伊朗官媒釋出17秒「手摸核彈」影片！　警告意味濃厚
快訊／樋口飯糰老闆夫婦正式提告！
阿諾認想隆胸！「脂肪都下滑」：照鏡子沒自信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫　高市府最重罰2000萬

校董夫婦1.15億救命錢遭吞！明道大學擺爛　法官判連本帶利吐回

桃園可憐家暴婦「咖啡廳內挨揍」　兒猛推她去撞玻璃...頭部受傷

快訊／為押金、租金和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

台中最貪區長「選舉欠債」收589萬回扣　上訴遭駁回維持6年半

台中失智重聽翁空間迷航6hrs　駕車「繞10個行政區」被警攔下

部桃新屋分院旁男跌落水池　警消「水面+潛水」救起已不治

綠營謝志忠告江啟臣「辦餐會賄選」當選無效　敗訴確定

老公與女同事共用「生殖器官相簿」　妻崩潰提告獲賠20萬

金門議員詐助理費232萬！拿來買酒、購屋、放款　姑叔出國照領

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫　高市府最重罰2000萬

校董夫婦1.15億救命錢遭吞！明道大學擺爛　法官判連本帶利吐回

桃園可憐家暴婦「咖啡廳內挨揍」　兒猛推她去撞玻璃...頭部受傷

快訊／為押金、租金和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

台中最貪區長「選舉欠債」收589萬回扣　上訴遭駁回維持6年半

台中失智重聽翁空間迷航6hrs　駕車「繞10個行政區」被警攔下

部桃新屋分院旁男跌落水池　警消「水面+潛水」救起已不治

綠營謝志忠告江啟臣「辦餐會賄選」當選無效　敗訴確定

老公與女同事共用「生殖器官相簿」　妻崩潰提告獲賠20萬

金門議員詐助理費232萬！拿來買酒、購屋、放款　姑叔出國照領

啦啦隊女神草莓出單曲　憲哥情義站台要她當憲嫂 「無法拒絕她水汪汪大眼」

中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫　高市府最重罰2000萬

中租近14萬股民注意！　每股配發6.3元股利訂7／30除權息交易

綠議員提名辦法出爐　延用「政二代條款」三親等內新人初選不加分

快訊／雨勢升級！16縣市豪大雨特報　下到深夜

台南金鑽鳳梨進軍超商！　黃偉哲力挺「吃在地」方便又營養

沒機會解釋！羅伯斯不滿遭驅逐出場　怒轟裁判「標準不一」

最貴魚乾狂被偷　超市抓到「超萌貓大盜」被收服：直接送一箱

「全台最低薪」縣市曝！僅新竹市一半　在地人嘆：慣老闆很多

縱谷+海岸攜手拼觀光！建立資源共享平台　打造花東觀光新格局

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

社會熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

驚悚瞬間曝光！　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

約砲偷拔套變性侵　男同志被判3年10月

北市女當街遭強拉　帥氣男星出手救人

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」：會死在獄中

快訊／台南麻豆嚴重車禍！母女倒地雙亡

人妻被嫌胸部小　租屋偷吃鹹濕對話被抓包

高雄電信大樓全套店被抄　長腿女被逮畫面曝

孝子跌進玉米粉碎機慘死！父母婉拒慰問金

快訊／上班快改道！　國1事故回堵10公里

更多熱門

相關新聞

即／中油大林廠火警！ 1男臉部灼傷送醫

即／中油大林廠火警！ 1男臉部灼傷送醫

中油大林廠今(18)日發生火警！廠區上午執行法蘭盲封作業時，不慎引發火勢，造成一名承攬商顏面、手部灼傷，被送醫救治。

驚悚瞬間曝光！　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

驚悚瞬間曝光！　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

即／吊環斷裂鋼瓶架砸爆頭　工人命危搶救中

即／吊環斷裂鋼瓶架砸爆頭　工人命危搶救中

「政二代」炫富吸金破億！昨夜安平區落網

「政二代」炫富吸金破億！昨夜安平區落網

BMW男蛇行逼車還亮開山刀　囂張畫面曝

BMW男蛇行逼車還亮開山刀　囂張畫面曝

關鍵字：

樋口飯糰高雄房租女房東影音

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面