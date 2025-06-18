快訊／為押金、租金和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」老闆夫婦與邵姓女房東16日晚間再度發生衝突，驚動警方到場，飯糰店老闆娘張女控訴房東邵女踹門闖屋、還將東西摔破，而邵女則反控對方惡意不繳租金，老闆樋口甚至還動手打她，導致她輕微腦震盪。而飯糰店老闆夫婦今（18）日下午在律師陪同下，正式到地檢署提告。

▲樋口飯糰店老闆（中）和老闆娘（右）正式對邵姓女房東提告。（圖／記者陳宏瑞攝）

「樋口飯糰」的糾紛起因於4月18日，房東邵姓女子因飯糰店租金低於行情、希望調漲，當街砸盆栽、踢桌椅並與樋口夫妻爆發爭吵，引發信任危機與外界關注。

後來經過協調，飯糰店同意遷往他處，樋口夫妻提出提前解約、以押金抵租金但遭拒，店家決定7月底搬離現址，同時預計7月6日進駐高雄捷運左營站新點，也將在鼓山翠華路開分店。

沒想到6月16日晚間，雙方因押金是否可抵租金問題，再次爆發激烈衝突。房東到店門口瘋狂敲門，甚至踹門闖入，引發現場互相摔物、推擠，店家夫妻與房東都在街上大喊「救命」，警、救護車緊急到場處理。

樋口夫妻今日下午在律師陳頂新的陪同下，到高雄地檢署正式提告邵姓房東涉犯傷害、毀損、侵入住居、恐嚇等罪名，律師強調，整個案件已從單純的租金民事糾紛，上升到刑事的犯罪行為，他懇請檢察官應儘速傳喚邵姓房東到案，並向法院聲請羈押惡劣、貪婪、犯罪的房東。