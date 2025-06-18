「政二代」炫富吸金破億…小港機場出境失敗！昨夜安平區落網

▲顏男疑似涉嫌違法吸金遭台南地檢署境管，11日發前往小港機場欲出境遭阻。 （圖／自救會提供）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市前副市長顏純左的四子顏男對外聲稱「總統是我乾爹」，並以此活躍政商圈，卻被控對外吸金數億元後人間蒸發，11日下午還曾現身小港機場意欲出境，幸早已遭境管無法離境，最終只好悻然離開機場。台南地檢署獲悉後火速核發拘票，經連日追查終於掌握顏男行蹤，並於昨(17日)深夜在安平區將他拘提到案。

據了解，前台南市副市長顏純左四子顏男，遭被害人指控打著父輩名號及良好政商人脈違法四處吸金，社群上不時曬出精品、名車與出國照，塑造成功企業家形象，還嗆「總統就是我乾爹」（顏純左曾提任職賴清德在台南市長時期的副市長，是清德施政左右手），後來因債務糾紛問題如滾雪球般愈滾愈大，而藏匿避見不面，被害人除向台南市警方提告，更進一步成立自救會要討公道，惟檢警對顏男吸金手法、過程、受害人數、受害金額，及外界指控顏男嗆「總統就是我乾爹」等言語，均以偵查不公開不願透露證實。

而顏男在吸金案曝光後，曾於11日現身高雄小港機場，與友人欲搭機出境，但顏早已遭到境管，當即被攔下未能出境，最後悻然離去，畫面曝光後引起輿論譁然。台南地檢署獲悉後立即核發拘票，經連日追查鎖定顏男行蹤，並於17日晚間在安平區將人拘提到案，目前全案正由台南市刑大偵辦中。