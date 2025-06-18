福州民眾捕捉野生馬英九！　網興奮：現在還能看到嗎？

▲馬英九向林覺民銅像鞠躬致敬。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／福州報導

前總統馬英九正在大陸福建進行訪問，今（18）日上午於福州「三坊七巷」文化街區參訪時，意外被當地民眾「野生捕獲」，更有大陸網友看到照片後興奮地問「現在還能看到嗎？」此外，馬英九參訪時兩度激動哽咽，讓人看到他感性的一面。

今日上午，馬英九一行依序參訪位於三坊七巷街區的林覺民故居、福州台灣會館、林則徐紀念館，大陸國台辦主任宋濤全程陪同。剛步入林覺民故居，馬英九便因眼見林覺民銅像而深呼吸，在導覽員的介紹聲中，他表情越來越顯激動，後來還向銅像鞠躬致敬。

馬英九有感而發地說，他在高中時期讀到林覺民寫的《與妻訣別書》，「感到當時生靈塗炭、滿街狼犬，每次看到這個我都……（哽咽）」。

▲馬英九參訪福州台灣會館。（圖／記者陳冠宇攝）

另在福州台灣會館，馬英九提及1925年北京大學台灣同學會對國父孫中山的逝世輓聯。他哽咽地讀著：「三百萬台灣剛醒同胞，唯先生何人領導？四十年祖國未竟事業，舍我輩其誰分擔」。

馬英九一行搭乘電動車穿梭於三坊七巷時，意外被大陸民眾碰見並以手機捕捉身影，還分享到小紅書上，標題是充滿驚訝的「馬英九來福州三坊七巷？」底下有其他網友興奮留言「現在還能看到嗎？」另一位網友則說，「難怪上班那會三坊七巷那麼多警察了，我以為又是哪個政府領導」。

▲福州民眾捕獲野生馬英九。（圖／翻攝小紅書）

馬英九在福建向媒體公開的行程已經結束，馬英九基金會執行長蕭旭岑於受訪時總結心得。蕭表示，此行非常感動，因為台灣與福建非常親近，他本人祖先也是500年前從漳州過去台灣。

蕭旭岑指出，閩台之間一水之隔，同根同源、血濃於水，他們到了廈門、寧德與福州，無論是飲食、風土以及人情都和台灣非常接近，「我們感到非常的有回到家的感覺」。

蕭旭岑另轉述，馬英九這幾天在福建「感受非常好」，因為風土民情與台灣非常接近，馬英九向福建朋友說，他小時候在台北市萬華區長大，從小對於廣州街、福州街與廈門街就非常熟悉，也到此一償宿願。此外，馬能到林覺民故居參觀，也是他從小到大的心願，「我想這次的行程對他來講是非常的深刻，也非常感動」。

▼宋濤全程陪同馬英九參訪三坊七巷。（圖／記者陳冠宇攝）