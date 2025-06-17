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大陸 大陸焦點 特派現場

曾毓群親迎！　馬英九訪寧德時代直呼「一竅不通」

▲▼馬英九參訪寧德時代。（圖／記者陳冠宇攝）

▲寧德時代董事長曾毓群（左）陪同馬英九參訪。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／寧德報導

前總統馬英九今（17）日下午造訪大陸電車電池龍頭寧德時代，董事長曾毓群親自出面迎接並陪同參觀，兩人互動熱烈。現場導覽員建議日月潭能引入電動遊船時，曾毓群也附和著，沒想到馬英九卻幽默地說「先告訴我，commission（佣金）多少？」

馬英九訪陸行程步入第四天，在大陸國台辦主任宋濤的陪同下，他今日下午抵達位於大陸福建省寧德市的寧德時代總部參觀。

除了電動車，寧德時代也製造供給電動船舶、電動遊艇的電池。曾毓群向馬英九介紹，「一般遊艇有臭油味，電動遊艇非常舒服，而且出海一次燃油很少、用電很便宜，以後遊艇的自動駕駛特別容易做，因為電的反饋很快」。

現場導覽員接著指出，大陸許多景區的遊船都已電動化，例如「長江三峽1號」電動郵輪，「以後日月潭上面也可以用（使用寧德時代電池的電動遊船）」。此話引發現場哄堂大笑，馬英九也接話：「未來的客戶都已經選定了」。

曾毓群隨後說，「希望馬先生呼籲一下，把台灣變成一個真正的green island（綠色島嶼）」，馬英九風趣地拍拍曾毓群肩膀問：「先告訴我，commission多少？」，曾毓群用手比劃一下說「給你發一個牌子好了」。

▲▼馬英九參訪寧德時代。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九拿起寧德時代電池端詳。（圖／記者陳冠宇攝）

在結束展示間參觀時，導覽員詢問馬英九聽完有何感受？他回答「沒有，感受就是一竅不通」，導覽員回應「那我可能講得還不夠通俗」，曾毓群則笑說「（馬英九）太謙虛了」。

國父孫中山於1924年6月12日曾親筆致信美國福特汽車，希望該公司赴中國投資，但最終卻未能實現。寧德時代特別安排橋段，由首席製造官倪軍介紹這個小故事，並表示百年後的2024年，福特邀請寧德時代將中國人的技術授權給在美國生產電池。

宋濤接著說，「（過去）我們請他來他不來，現在他來請我們去」。倪軍介紹此「百年變遷」時還表示，「福特和特斯拉都是同樣的，靠我們的技術，在美國生產電池」，「這叫中華民族的自豪感」。

寧德時代創立於2011年，專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發與生產。據2024年統計，寧德時代的動力電池使用量連續八年全球第一，儲能電池出貨量連續四年全球第一。

▼寧德時代總部。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼寧德時代總部。（圖／記者陳冠宇攝）

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