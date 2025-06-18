陸委會點名譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

▲前總統馬英九與國台辦主任宋濤會面。（圖／記者陳冠宇攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會18日發出新聞稿譴責《中國時報》報導不實，並強調，前總統馬英九赴中國大陸已無須向主管機關提出申請，本次赴陸未向陸委會申報，也未提供任何資料。

陸委會在新聞稿中提到，有媒體再次錯誤報導，前總統馬英九赴陸前「曾向陸委會申報行程，以及此行預計見到的人，…有消息透漏給特定媒體」等情。

陸委會鄭重澄清，依法馬前總統赴中國大陸已無須向主管機關提出申請，馬前總統本次赴陸，事前既未向陸委會申報，也未提供任何行程與擬拜會人員之資料給陸委會。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，相關錯誤報導，陸委會已於本月16日正式向所有媒體澄清，不料《中國時報》今日仍以不實資訊報導，明顯有違媒體職責，「本會對此提出嚴重譴責。」

陸委會16日就曾發出一次新聞稿，針對媒體報導立委王鴻薇稱「馬前總統出席中共海峽論壇，是經陸委會同意」一事說明。陸委會表示，馬前總統赴中國大陸之管制期限已於110年5月19日屆滿，「目前馬總統赴中國大陸已無須向主管機關提出申請，並無王委員所稱馬前總統赴陸係經陸委會同意申請一事。」

陸委會16日未點名報導媒體的名稱，但18日再次發出新聞稿時，就直接點名《中國時報》，並使用「嚴重譴責」一詞，態度相當強硬。