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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九參觀習近平「最牽掛鄉鎮」讚有古意　兩人意外「同框」

▲▼前總統馬英九第四度訪問大陸，今日（2025.06.17）參訪寧德市壽寧縣下黨鄉。馬英九在下黨鄉參訪時，和習近平年輕時的照片「同框」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九在下黨鄉參訪時，和習近平年輕時的照片「同框」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／寧德報導

前總統馬英九訪問大陸進入第四天，今（17）日上午他獲安排參訪寧德市壽寧縣下黨鄉的鄉村振興與扶貧狀況，大讚當地「饒有古意」。參訪期間，馬英九意外與中共中央總書記習近平年輕時的照片「同框」，形成有趣畫面。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員至福建、甘肅參訪。他昨日離開廈門並抵達寧德，後續預計還將造訪福州。

馬英九一行今日上午前往寧德市壽寧縣下黨鄉參訪，由大陸國台辦主任宋濤親自陪同；兩人預計今晚舉行正式會見。中共官媒《學習時報》曾形容，「下黨是習近平同志在寧德工作期間最牽掛的基層鄉鎮之一（編按：習近平1988至1990年任福建省寧德地委書記）」。

▼圖為1989年7月19日，時任福建省寧德地委書記習近平（右）在下黨鄉現場辦公的模樣。（圖／記者陳冠宇翻攝）

▲▼前總統馬英九第四度訪問大陸，今日（2025.06.17）參訪寧德市壽寧縣下黨鄉。圖為1989年7月19日，時任福建省寧德地委書記習近平（右）在下黨鄉現場辦公的模樣。（圖／記者陳冠宇翻攝）

在馬英九行經途中，有媒體詢問他「覺得這個地方怎麼樣？」，馬英九稍微停下腳步並回覆「饒有古意」，還用閩南語補問記者「聽得懂嗎？」，一旁的宋濤則臉上掛著微笑。

下黨鄉曾是「無公路、無自來水、無照明電、無財政收入、無政府辦公場所」的「五無」鄉鎮，為大陸福建全省最貧困的地區之一，而如今成為官方「鄉村振興」的重要樣板。2019年8月，習近平給下黨鄉回信，祝賀脫貧。

馬英九在參觀下黨小學時，牆上懸掛當年習近平「四下基層」現場辦公照片，讓他意外與年輕時的習近平另類「同框」，形成非常有趣的畫面。馬英九在「難忘下黨主題館」時，與另一張習近平照片再度「同框」。

▼馬英九於「難忘下黨主題館」與習近平照片再度「同框」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼前總統馬英九第四度訪問大陸，今日（2025.06.17）參訪寧德市壽寧縣下黨鄉。馬英九參訪「難忘下黨主題館」時，與習近平照片「同框」。（圖／記者陳冠宇攝）

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