馬英九會宋濤　兩人領帶紅藍「交換顏色」　馬點頭九二共識

▲會見時，馬英九打紅色領帶，宋濤打藍色領帶。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／寧德報導

前總統馬英九訪陸行程進入第四天，他今（17）日晚間與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。會見時，流程與講話行禮如儀，不過兩人服裝值得玩味，馬英九打紅色領帶，宋濤則是藍色。馬英九在宋濤提到一中原則、九二共識和反對台獨時，更兩度點頭表示認同。

馬英九與「大九學堂」學員今日上午至寧德市壽寧縣下黨鄉，參訪當地鄉村振興狀況；下午則赴大陸電池巨擘寧德時代總部，參觀展示間與工廠。該二行程皆由宋濤全程陪同。

晚間6時許，宋濤在寧德市三都澳迎賓館與馬英九進行正式會見，馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九辦公室主任王光慈、政治大學榮譽教授邱坤玄，以及「大九學堂」學員也出席。

陸方參與會見的人員還有，福建省政協副主席黃文輝、國台辦聯絡局局長楊毅、新聞局局長陳彬華、福建省台辦主任林文生、國台辦聯絡局副局長凌子章、海峽交流中心副主任羅麗民。

「我們兩岸同胞都是中國人，應該常來常往，走親走近」，宋濤強調，歡迎更多的台灣同胞，特別是青年人，多到大陸來走一走、看一看，親身體驗中國式現代化建設的成就，更深刻地感悟兩岸命運與共。

宋濤表示，希望兩岸同胞共擔歷史大任，堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨，持續地推動兩岸的交流合作，共創中華民族的綿長福祉，共謀中華民族偉大復興的偉業。

在宋濤提及歡迎台灣民眾多到大陸走走看看之際，馬英九的神情由專注轉成微笑；宋濤講到堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨時，馬英九更兩度點頭表示認同。

▲馬英九與宋濤會見。（圖／記者陳冠宇攝）

馬英九指出，他樂見越來越多台灣年輕人選擇來大陸求學、實習、甚至創業，同樣地，也希望大陸青年能有更多機會了解台灣，看看台灣在科技發展與社會融合所展現的活力。

馬英九接著強調，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉，「無論外在環境與形勢如何變化，我們絕對不會改變」。

「在『九二共識』以及『反對台獨』的共同政治基礎上，兩岸可以大步攜手向前行」，馬英九說，過去兩岸曾經簽署23項協議，廣泛涵蓋各個層面，可見兩岸合則兩利，分則兩害的政治現實。兩岸民間更有很大的空間，可以共同創造美好未來。

馬英九直言，他衷心希望兩岸能夠持續透過和平、理性的互動，尋找更多對話的空間。和平不應該只是流於口號與宣傳，而是需要大家共同維護的價值。他在台灣也時常公開呼籲，兩岸的民間交流不應該被壓制，因為正是這些民間真誠的接觸與交流，透過一次又一次的對話與合作，才能真正理解彼此的想法，降低彼此的誤解。

▼會見於寧德三都澳迎賓館舉行。（圖／記者陳冠宇攝）