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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九會宋濤　兩人領帶紅藍「交換顏色」　馬點頭九二共識

▲▼大陸國台辦主任宋濤與前總統馬英九在福建寧德三都澳迎賓館舉行會見。（圖／記者陳冠宇攝）

▲會見時，馬英九打紅色領帶，宋濤打藍色領帶。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／寧德報導

前總統馬英九訪陸行程進入第四天，他今（17）日晚間與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。會見時，流程與講話行禮如儀，不過兩人服裝值得玩味，馬英九打紅色領帶，宋濤則是藍色。馬英九在宋濤提到一中原則、九二共識和反對台獨時，更兩度點頭表示認同。

馬英九與「大九學堂」學員今日上午至寧德市壽寧縣下黨鄉，參訪當地鄉村振興狀況；下午則赴大陸電池巨擘寧德時代總部，參觀展示間與工廠。該二行程皆由宋濤全程陪同。

晚間6時許，宋濤在寧德市三都澳迎賓館與馬英九進行正式會見，馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九辦公室主任王光慈、政治大學榮譽教授邱坤玄，以及「大九學堂」學員也出席。

陸方參與會見的人員還有，福建省政協副主席黃文輝、國台辦聯絡局局長楊毅、新聞局局長陳彬華、福建省台辦主任林文生、國台辦聯絡局副局長凌子章、海峽交流中心副主任羅麗民。

「我們兩岸同胞都是中國人，應該常來常往，走親走近」，宋濤強調，歡迎更多的台灣同胞，特別是青年人，多到大陸來走一走、看一看，親身體驗中國式現代化建設的成就，更深刻地感悟兩岸命運與共。

宋濤表示，希望兩岸同胞共擔歷史大任，堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨，持續地推動兩岸的交流合作，共創中華民族的綿長福祉，共謀中華民族偉大復興的偉業。

在宋濤提及歡迎台灣民眾多到大陸走走看看之際，馬英九的神情由專注轉成微笑；宋濤講到堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨時，馬英九更兩度點頭表示認同。

▲▼大陸國台辦主任宋濤與前總統馬英九在福建寧德三都澳迎賓館舉行會見。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九與宋濤會見。（圖／記者陳冠宇攝）

馬英九指出，他樂見越來越多台灣年輕人選擇來大陸求學、實習、甚至創業，同樣地，也希望大陸青年能有更多機會了解台灣，看看台灣在科技發展與社會融合所展現的活力。

馬英九接著強調，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉，「無論外在環境與形勢如何變化，我們絕對不會改變」。

「在『九二共識』以及『反對台獨』的共同政治基礎上，兩岸可以大步攜手向前行」，馬英九說，過去兩岸曾經簽署23項協議，廣泛涵蓋各個層面，可見兩岸合則兩利，分則兩害的政治現實。兩岸民間更有很大的空間，可以共同創造美好未來。

馬英九直言，他衷心希望兩岸能夠持續透過和平、理性的互動，尋找更多對話的空間。和平不應該只是流於口號與宣傳，而是需要大家共同維護的價值。他在台灣也時常公開呼籲，兩岸的民間交流不應該被壓制，因為正是這些民間真誠的接觸與交流，透過一次又一次的對話與合作，才能真正理解彼此的想法，降低彼此的誤解。

▼會見於寧德三都澳迎賓館舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國台辦主任宋濤與前總統馬英九在福建寧德三都澳迎賓館舉行會見。（圖／記者陳冠宇攝）

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