台南敬老卡無點數可搭車　陳亭妃聯手7議員籲補破網

▲立委陳亭妃與7位台南市議員共同召開記者會，呼籲補上敬老交通制度缺口，納入計程車點數補貼。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台灣即將邁入超高齡社會，長者通行成為公共政策焦點，但台南市敬老卡制度卻仍未納入計程車補貼，成為六都中唯一「空白」，立委陳亭妃與市議員陳秋萍、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉、李偉智、周麗津、陳怡珍等共8人，18日共同呼籲市府正視高齡與幅員廣闊的城市特性，儘速推動可用於計程車、台鐵與長照接送的交通點數補助制度，讓敬老卡「用得上、行得通、有感受」。

陳亭妃表示，台南市幅員遼闊、交通資源不均，許多偏鄉長輩連公車都難等，若無計程車補助，等於「交通斷鏈、寸步難行」。她指出，五都早已將計程車納入敬老卡點數使用範圍，像是台中每趟補助85元、高雄每趟可抵扣50點、新北還設有專屬敬老車隊，而台南「完全沒有」，實在不合時宜。隨著2025年高齡人口佔比將破兩成，「敬老交通網該補了！」

陳秋萍等議員也指出，交通是基本民生權益，不只是通勤，更關乎長者是否能安心就醫、參與社交與生活。他們共同建議，市府應比照其他縣市，每月提供至少1000元交通點數，優先整合計程車、台鐵與長照接送服務，真正讓長者能安全移動、不被孤立。他們強調：「政策不是隻有『發卡』，而是要讓卡片『有用』。」