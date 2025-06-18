激戰女同學奪初夜！超渣男大生：患睡眠性交症　挨告性侵下場曝

▲台南男大生和女同學上床但不想交往，稱自己有「睡眠性交症」，被告上法院。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台南報導

台南男大生阿俊（化名）和女同學萱萱（化名）曖昧，趁到其他同學住處過夜時與她愛撫、指交，兩人後來成為室友，沒做防護措施就上床，隔天萱萱再度示愛，阿俊又表示自己有「睡眠性交症」逃避，萱萱得不到回應，又發現自己因性行為骨盆腔發炎，還擔心懷孕，憤而將阿俊告上法院。台南地院審理，法官認為無證據顯示阿俊性侵，判阿俊無罪。

萱萱控訴，她和男子阿俊是大學同班同學，平時相處就像好朋友，直到2023年5月2日早上，她和阿俊去同學家看電影，晚上3人睡成一排，阿俊在隔日上午不顧她反抗，對她指侵得逞，過程她發出不舒服的聲音，阿俊還叫她小聲一點，她因有其他同學在，只好配合到結束。當天晚上阿俊就向她表示，他們曖昧不清的關係不太合適，並說他喜歡另一個女生，隔日她向阿俊表示指侵讓她不舒服，阿俊也道歉，兩人結束曖昧關係。

萱萱表示，後來她跟朋友在找房子，約阿俊一起合租，兩人又變成室友，期間幾次接吻、愛撫，阿俊會要求她幫打手槍，也問她要不要做愛等語，都被她拒絕。

到同年11月3日3至4時許，她在阿俊的房間聊到睡著，半夜突然被阿俊撫摸胸部、下體，並無套侵犯，那是她第一次發生性行為，「阿俊邊性侵我邊說等結束之後要跟我道歉，所以我就配合他直到結束」。她兩度遭阿俊侵犯，到警局報案。

庭審時，阿俊偉否認性侵，表示他們之前就有親嘴跟擁抱，5月2日他親萱萱時，萱萱也有回親，而11月3日雙方互相配合，他問萱萱「是可以放進去的嗎」，萱萱也點頭說OK。

法官認為，萱萱第一次遭侵犯時，只要發出稍大一點的聲響或震動床鋪，勢必會吵醒睡在一旁的同學，第2次性侵時，朋友也在隔壁房間，但萱萱都卻噤聲配合到最後，另11月4日阿俊詢問萱萱「比昨天痛嗎？」萱萱也能開玩笑回「還是只是你太粗？」反應皆有違常情。

法官指出，萱萱11月4日寫的日記對阿俊充滿愛意，包含「那時候在天台有講，我說我暈你…」、「跟你發生之後只會讓我確定我是喜歡你的」等語，可見萱萱發生性行為是發自內心的願意，而她外在行為也沒反抗或大聲呼救，並都配合到結束，難認有強制性交。

另當萱萱把11月4日的日記發給阿俊，阿俊卻遲遲沒有做出回應，甚至表示自己有「睡眠性交症」來逃避，萱萱在日記也指出，「雖然你早上才狂親我，然後晚上馬上告訴我你有真正喜歡的人這件事，還手指亂ㄕㄣ…我沒辦法很理解，也覺得蠻靠北，有一種我很像被否定的感覺」、「那種親密過後的失落感，對我而言只是讓我再次意識到我的喜歡很單方面…後知後覺的意識到我自己有愛你的感覺」。

法官分析，萱萱將和阿偉的性行為定義為「親密行為」，但阿俊的逃避，終於使萱萱發現自己對他的感情是單方面，萱萱即便付出各種第一次，仍無法獲得阿俊的在乎與回應，還因性行為骨盆腔發炎，並得擔心是否因阿俊沒用保險套而懷孕，在肉體痛苦和精神折磨下，憤而對阿俊提告，但仍無證據顯示阿俊為強制性交，判阿俊無罪。可上訴。

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