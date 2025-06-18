花蓮畢士大HOPE COFFEE試營運！全商品優惠價　9 /2正式開幕

▲花蓮市長魏嘉彥（中）前往給予支持，歡迎每一位好朋友到場一起替這些小天使加油打氣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮畢士大教養院自6月12日至9月1日，「HOPE COFFE」咖啡廳試營運中，讓院生能練習新的技術以及擴大服務的層面，試營運期間都有優惠價，現場提供咖啡、茶飲以及畢士大烘焙坊的自製麵包、甜點與手工餅乾。花蓮市長魏嘉彥日前上午特別前往給予支持，董事長吳憫文、院長戴孟蓁到場陪同用餐並介紹餐點跟運作模式，歡迎每一位好朋友到場一起替這些小天使加油打氣。

畢士大教養院收容智障、聽障、肢障、唐氏症、腦性麻痺等各類身心障礙者，啟用成人身心障礙中心，為大孩子們提供更多的服務；為了讓院生能培養一技之長，畢士大先後成立木工坊、手工坊、刺繡坊、烘焙坊、代工坊、洗車坊等技藝教室，這次成立HOPE COFFEE希望能讓狀況較佳的院生可以學習面對群眾，增進他們與社會的連結。

▲▼現場提供咖啡、茶飲以及畢士大烘焙坊的自製麵包、甜點與手工餅乾。

魏嘉彥與吳憫文董事長及戴孟蓁院長一起品嘗了香醇的咖啡，以及風味十足的胡蘿蔔蛋糕、濃厚的巧克力布朗尼，當然也少不了招牌的手工燕麥餅乾，加上輕鬆舒適的空間，讓人忍不住一待就是一個上午。

魏嘉彥表示，畢士大教養院深耕花蓮多年，期間服務過的身心障礙人士數以千計，近日從畢士大的社群媒體上得知HOPE COFFE試營運的消息，第一時間便前來支持給予鼓勵，看到老師們耐心指導院生們沖泡咖啡、清潔餐具，以及外場服務都讓人感到相當溫暖，在這裡不僅能品嘗美食，也能收穫到院生們的熱情與笑容，希望有更多朋友一起來幫他們加油，讓HOPE COFFEE能傳遞更多希望與溫暖。

HOPE COFFEE地點就在畢士大教養院（花蓮市民權八街一號）門口旁，試營運期間從6月12日起至9月1日，營業時間是每週一至週五的8:30-15:30，9月2日起正式開幕，試營運期間都有優惠，歡迎鄉親們前往給予鼓勵跟支持。

