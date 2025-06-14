潮龍宮蝦餅觀光工廠開幕　黃偉哲：親子旅遊新選擇就在台南安平

▲台南市長黃偉哲出席潮龍宮蝦餅觀光工廠開幕活動，與嘉賓合影祝賀卡卡食品再創新里程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平觀光再添亮點！由卡卡食品工業有限公司打造的「潮龍宮蝦餅觀光工廠」14日正式開幕，市長黃偉哲親自出席祝賀，盛讚其成功結合在地海鮮特色與文化創意，不僅提供親子共遊的教育體驗場域，更有助於帶動安平老街商圈與整體觀光發展。

黃偉哲表示，卡卡食品深耕海鮮餅乾產業多年，產品如蝦餅、魷魚絲等伴手禮廣受國內外遊客歡迎。此次以觀光工廠形式進駐安平，不僅展現企業回饋地方的用心，也為安平注入全新觀光能量。他熱情邀請全國遊客來台南走走，體驗台南的熱情、美食與創意，並祝福潮龍宮生意興隆、人氣長紅。

市府強調，台南長期致力推動多元觀光，支持企業結合地方文化創新發展。潮龍宮正是一處結合傳統與現代、產業與觀光的成功範例，不僅能成為台南旅遊打卡新熱點，更展現地方產業轉型的可能性。

潮龍宮觀光工廠位於台南市安平區安平路346號，鄰近安平老街與港區，交通便利。廠區設計融合安平在地意象，並設有冷氣休息區、伴手禮商店、蝦餅DIY體驗與導覽活動，讓遊客能深入了解蝦餅的製作工藝與歷史脈絡，是晴雨皆宜的親子同遊新選擇。

今日開幕活動現場熱鬧非凡，立委陳亭妃、市議員李啟維、陳怡珍、許至椿等人也到場力挺，肯定卡卡食品在推動觀光與在地產業融合上的努力。未來市府也將持續與業者攜手合作，打造更多具文化特色的創意旅遊據點，為古都台南注入源源不絕的新活力。