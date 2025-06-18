阪神虎舉辦台灣日　陳世凱攜手啦啦隊甲子園開球

▲交通部長陳世凱攜手中華職棒啦啦隊前進阪神甲子園推廣台灣觀光。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團於日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，並由陳世凱擔任開球嘉賓，他也攜手中華職棒啦啦隊邀請現場球迷走訪台灣，體驗都市與自然共存、歷史與創新交織的旅遊魅力。

阪神虎球團創團90周年與大阪世界博覽會舉辦期間，觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團舉辦第7屆的台灣日活動，並於球場設置台灣觀光主題展攤，提供旅遊資訊並舉辦「遊台灣金福氣」抽獎、有獎徵答及社群打卡等活動。

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陳世凱前往擔任開球嘉賓表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO嘉農隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結。此次藉由活動向現場貴賓與球迷發出邀請，親身走訪台灣，體驗都市與自然共存、歷史與創新交織的旅遊魅力。

他進一步指出，交通部支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密關係。因應暑期旅遊旺季，觀光署規劃以修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、親子與美食主題進行推廣，並與日本旅行業協會合作辦理「野柳石光・夜訪女王」、「千人放天燈」等活動。

阪神電鐵為觀光署長期合作夥伴，今年2月首次應邀參與「2025台灣燈會在桃園」展出。交通部與阪神電鐵此次交流也達成共識，將進一步推動台日運動觀光合作，提升雙邊觀光能見度與吸引力。