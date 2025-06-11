鄭光遠月薪降20萬扛台鐵改革　交長稱為使命感：別思考薪水

▲高鐵董事長鄭光遠將接任台鐵董座。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董座一職，月薪從39萬元降為19萬元，交通部長陳世凱坦言，為了延攬鄭光遠協助台鐵改革，他「三顧茅廬不只三次」，鄭光遠因對台灣交通還有使命感，願意扛重擔。針對薪水落差，陳世凱說，交通部考慮的不是薪水，公務體系薪資不如民間，來做每一個工作都是使命感。

鄭光遠擁有運輸博士學位，曾任長榮航空董事長、高鐵董事長，具備高度交通專業與豐富經驗。此次接任台鐵董事長一職，薪資也從月薪39萬元的高鐵董座減為月薪19萬元的台鐵董座，引發關注。

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陳世凱今傍晚接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪指出：「交通部思考的不是薪水，公務體系薪水跟社會無法比，來做每一個工作都是使命感，大家不要只思考薪水。」他指出，鄭光遠對台灣交通有使命感，「他願意幫忙扛重擔。」

針對鄭光遠從高鐵轉任台鐵是否屬「降調」，陳世凱說明，台灣軌道運輸體系中，高鐵一天運量20萬，台鐵一天70萬人次，是高鐵的好幾倍，唯一環島軌道運輸就是台鐵，運量重要性比高鐵更重要。

▲交通部長陳世凱 。（圖／記者李姿慧攝）

他強調，台鐵正面臨公司化挑戰，是全民長期期盼的改革議題。「希望台鐵更好、更準點，需要一個專業經理人幫忙台鐵。」因此，在人事安排思考每個位子，除了那個人的能力，還要思考這個單位需要什麼樣能力的人幫忙。

「感謝鄭董，以他的年紀不需要扛這麼重的擔子。」陳世凱說，鄭光遠陸海空都待過，「領導過長榮航空、高鐵，現在也願意到台鐵。」他有一個使命，「必須要讓台鐵改革成功，只能成功不能失敗。他願意用他職涯累積的經驗到台鐵付出，我很感謝他。」

他也坦言，鄭光遠只有使命感想要留下代表作，但與家人商量時，「家人會擔心，明明可以過好日子，為什麼要忙這麼重的擔子？台鐵每天要服務很多民眾，介面多，且是環島鐵路，變數也相當多。」

陳世凱說：「我跟鄭光遠拜託了很多次，三顧茅廬不只三次，最後鄭光遠願意幫忙扛重擔。」