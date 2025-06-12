陳世凱大讚史哲具交通歷練　國民黨團轟：派系分贓政治酬庸

▲國民黨立法院黨團由立委王育敏、賴士葆及翁曉玲共同召開「酬庸史哲搞爛高鐵」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

交通部11日宣布高鐵公司董事長由行政院政務委員史哲接任，部長陳世凱大讚特讚史哲，稱他溝通能力、執行力很強。國民黨團今(12日)召開記者會強烈抨擊史哲接任高鐵董事人事案，轟就是派系分贓、用人唯親與酬庸，說明了只要對民進黨政治效忠，就可以步步高升，國民黨團堅決反對這項人事。

副書記長王育敏表示，史哲空降擔任高鐵董事長，應證了酬庸無底線、民進黨秀下線。史哲過去的背景，包括學經歷都與交通專業毫無關係，眾所周知他唯一的「貢獻」是在文化界。對照現任高鐵董事長鄭光遠，他畢業於國立交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、國立交通大學運輸工程研究所碩士。王育敏要問民進黨政府，你們把交通專業擺在哪裡？這項人事案徹底傷害了交通專業。

王育敏指出，再看看史哲過去的行事風格充滿爭議，包括踢爆霸凌下屬的疑慮，嫌薯條不夠脆、可樂不夠冰，這樣的政務官一旦上任高鐵，將會在內部產生非常高的爭議。尤其是，史哲涉及霸凌下屬事件，能夠繼續高升？擔任高鐵董事長之後，年薪可從200多萬元暴增三倍，這就是民進黨的執政價值？之前民進黨還高喊反對職場霸凌，支持修法，結果呢？史哲人事案告訴國人，一切攏是假！民進黨對霸凌一點也不在乎。

副書記長翁曉玲表示，賴清德總統任命史哲擔任高鐵董事長，就看得出其用人無方、用人唯私、用人唯親，政府專業職務淪為酬庸且毫無底線。事實上，賴清德總統在上任後政府人事案，都是以政治酬庸為主要考量，而不問其專業，沒有很扯，只有更扯。

翁曉玲指出，高鐵涉及到交通運輸安全，賴政府竟然派任一位毫無交通運輸專業背景的人擔任董事長，難道酬庸比民眾運輸安全還重要？對高鐵基層來說，如何能信服？未來坐領40萬元高薪的史哲，懂得高鐵南延工程、高架地層下陷，以及財務相關專業問題嗎？賴清德總統任命史哲擔任高鐵董事長，只說明了只要對民進黨政治效忠，就可以步步高升。

「民進黨好歹遵守一下中華民國法律吧！」賴士葆直言，高鐵是上市公司，根據《證交法》董事長換人要經過一定程序，換句話說，史哲現任不是董事，什麼時候要接任高鐵董事長？或許可以召開臨時董事會，但操作手法太粗糙，只是坐實了民進黨視法律於無物。

賴士葆進一步提到，交通部長陳世凱昨天下午召開記者會宣布人事案，大讚特讚史哲，稱他溝通能力、執行力很強。但是高鐵現在準點率高達99.9%，乘客者滿意度達9成，2023年稅後純益達80億元。反觀台鐵雖然也在努力，但仍舊「百廢待舉」，既然陳世凱部長口中的史哲這麼優秀，應該派去台鐵擔任董事長才對，這才有揮灑空間，不是嗎？

賴士葆認為，史哲不派台鐵去高鐵，就是酬庸，而有人又想要行政院政務委員的位置，史哲又是陳菊人馬，所以肥水不落外人田，這就是酬庸，不然史哲應該派去台鐵擔任董事長。

