陳世凱曝幾個月前就找史哲接高鐵　總統、院長都點頭

▲行政院政委史哲將接任高鐵董座。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院政務委員史哲將接任高鐵董座，爭議延燒多日，交通部今正式公布人事案，拍板史哲6月底前上任。陳世凱今傍晚接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪指出，史哲人事案是他與總統、行政院長建議和討論出的結果，且是數月前開始與史哲接觸，史哲雖考量會面臨攻擊，因使命感仍接下任務。

行政院政務委員史哲空降高鐵接任董座，月薪近40萬元，由於史哲非交通出身，近日身陷酬庸質疑，交通部長陳世凱今傍晚接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，親上火線滅火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱指出，交通部在規劃高鐵董事長人選時，優先考量的是職位所需的能力與單位未來發展的需求，而非派系或所謂酬庸考量，「我們看的是高鐵未來需要什麼，而不是這個人來自哪個派系。」

他強調，史哲具備豐富的政務經歷與城市行銷能力，過去在高雄市擔任副市長時即主導多項交通與文化建設，像是駁二藝術區、演唱會經濟以及輕軌與捷運路網的推動皆有其推手角色。

▲交通部長陳世凱 。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱坦言，此人事案是他幾個月前就開始與史哲溝通，「我跟總統和院長一起討論高鐵未來需要什麼樣的人才，整體雙鐵規劃包括董事長和總經理，都是我們一起討論出來的結果。」

陳世凱更指出，「大部分人事都是我提出建議，很感謝總統與院長對我在人事安排上的尊重。」

史哲雖非交通出身，但其在政府機關歷練二十多年，曾擔任勞保局總經理、文化部長等要職。陳世凱表示，當前高鐵面臨兩大挑戰，第一是顧客搭乘體驗與高鐵文化的提升，這部分將由史哲董事長負起責任。

第二個人事考量是高鐵年底將有新車投入營運，維修系統也須因應強化，陳世凱指出，高鐵總經理陳惠裕是首任從高鐵基層爬到總經理，高鐵維修系統也是他建立，看的是能力，有不同需求和功能搭配。

陳世凱說，「史哲在接任前也曾深思熟慮，這樣的人事任命在當今政治環境下必定會受到攻擊，但他最後仍出於使命感而接受任務。」