軍售飛了？川普G7峰會提早走人　澤倫斯基飛8000公里撲空

▲ 澤倫斯基特地赴加拿大參與G7峰會 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普因以伊衝突提前結束G7峰會行程返國，而烏克蘭總統澤倫斯基特地從5000英里（約8000公里）外飛往加拿大與會，川普卻在兩人原定會晤的前一天晚上先走一步，且否決G7原先擬定的挺烏聯合聲明草案，據報令基輔當局相當錯愕且受挫，也引發外界憂慮，美方對俄烏戰爭的關注正在淡化。

《衛報》指出，澤倫斯基原先計畫在G7峰會一場烏克蘭會議上，向川普爭取更多軍援並施壓俄羅斯推動停火，但因川普提早離開打亂議程，這場會議形同失效，且兩人原先還排定進行一對一會晤。美國甚至否決一份峰會聲明草案，原因是措辭過於反俄，可能影響美俄談判，進一步打擊基輔當局。

烏克蘭官員坦言，如今他們不確定澤倫斯基出席下周在海牙舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會是否值得，因為無法保證川普會出席。

澤倫斯基曾形容G7峰會是西方集體向川普施壓的「黃金機會」，且將討論向美方購買價值達300億至500億美元的防空系統與武器，作為安全保障。有跡象表明美國願意出售，但川普曾稱向烏克蘭提供武器只會延長戰爭。

澤倫斯基會晤輪值主席國加拿大總理卡尼（Mark Carney）時難掩沮喪，但未直接提及川普，僅呼籲盟國提供援助，武裝烏軍直到俄方願意談判為止，並強調願意無條件停火。他也持續尋求美國支持調降俄油價格上限，從每桶60美元降至45美元，以削弱俄方戰爭財源。