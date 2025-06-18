關稅談判已畫出範圍！　學者籲台：把握全球供應鍊優勢爭取話語權

▲國策研究院今天舉行「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會今（18）日在台北舉行，近期美中雙方在倫敦進行談判，雖未公開細節，卻釋出對全球貿易格局的重要訊號，顯示未來關稅談判可能將落在10%至30%之間的可預測範圍內。李鎮宇指出，這對企業供應鏈與各國政策布局具有高度指標意義，並呼籲台灣把握在全球供應鏈中扮演關鍵角色，趁勢主動出牌，爭取在未來談判中取得「話語權」。

國策研究院今天18日舉行「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會，場次一主題是「美中倫敦會談與全球經貿新局」，由國策研究院董事長兼院長田弘茂擔任主持人，發言者依序是台新金控首席經濟學家李鎮宇、中山大學財管系特聘教授蔡維哲、中華經濟研究院助研究員王國臣，雲林科技大學金融系教授鄭碩泰做總結發言。

談及剛結束美中貿易倫敦會談，之後台灣要如何爭取先機與契機？台新金控首席經濟學家李鎮宇提出三點看法，首先，全球貿易關稅談判正在走向一個可預測的範圍，從近期美中在倫敦達成關稅框架協議，畫出全球貿易談判的30%上限與10%下限，有助於政策可預測性。

李鎮宇也解釋，美國對大陸目前落在30%(10%+20%+25%)，美國跟英國談成的框架則落在 10%。市場也依照上述數據畫出一個區間，「30%是天花板，10%是地板。意思是，未來各國的談判大概都會在這個範圍裡面進行。」

「這是非常重要的訊號，因為有了這個『區間』，企業才知道怎麼規劃供應鏈，政府才知道怎麼拿出談判籌碼。」李鎮宇進一步說，過去半年，各國最怕的就是（美國）政策反覆，現在至少能畫出一個圖形，到了七、八月關稅緩衝期結束，各國提前把把關稅重談的輪廓畫出來，亞洲諸國誰最先把架構談出來，誰就有話語權。

李鎮宇主張台灣應改變過去保守立場，提出「兩個N」談判策略，一是「Big Number」給川普一個大數字的政績，例如大規模投資與創造就業；二是「Be the Number One」，主動成為第一個與美國談判的國家，爭取議程設定權。

他也解釋，「Big Number，是什麼？給川普一個他最愛聽的東西『大數字』。他是那種從不怕誇張，只怕冷場。你說要投資美國幾百億、創造幾萬個工作機會，那他馬上把這件事拿去開記者會。」

李鎮宇也說，「Big Number」要能過國內政治這一關，才能兌現。台灣朝小野大鬥得很兇，大型投資案要形成共識，難度不小。

還有第二條路嗎？李鎮宇指出，去做「Be the Number One」，就是不要管誰的投資比較多、數字比較大，去當第一個主動出來談判、定框架的國家。「你成為第一個，整個架構就會是照你的模式來設計。川普這種人最吃這一套：你在別人都還在觀望時主動出牌，他會覺得你是朋友，是雪中送炭。」

李鎮宇分析指出，台灣具備「成為第一」的條件。作為美國最重要的高階半導體供應國，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色。若能主動設定關稅框架，不僅有助保障本國產業安全，更能在國際談判中取得主導權。

李鎮宇提醒，此次倫敦談判僅是美中競爭的中場休息，未來還將有多輪交鋒。而每一輪談判的起手式，將決定後續政策走向。台灣若能率先出手，將不再是被動的跟牌者，而能成為規則的制定者。

最後，李鎮宇指出，越到後面談越讓客戶印象不夠深刻，畢竟我們不像日本，台灣主動出擊是一個可以考慮的方向，「台灣已經是高科技供應鏈的戰略支點，應把握自身優勢，不可坐擁籌碼卻選擇沉默。」