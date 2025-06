G7漏網畫面！馬克宏湊近講悄悄話　義總理一聽「大翻白眼」

▲本屆G7峰會在加拿大舉行。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

七大工業國組織(G7)峰會在加拿大舉行,國際情勢緊張之際,各國領袖互動也成為焦點。其中,義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)就被發現,在聽完法國總統馬克宏的悄悄話之後,當場大翻白眼。

影片中,各國領袖正在尋找座位,已經就座的馬克宏(Emmanuel Macron)側身對梅洛尼咬耳朵,並且用拳頭遮住嘴巴,無法透過唇語判讀到底說了什麼。梅洛尼也靠近仔細聆聽,但隨後卻望向法國總統,並且翻了一個白眼。

這段畫面被鏡頭意外拍下,並在社群媒體上瘋傳。網友們紛紛留言,「G7有了一個好的開始」、「梅洛尼超讚,她無法掩飾自己對全球主義菁英的鄙視」、「她之前就曾在演講中砲轟馬克宏,所以這不令人意外」。

Italian Prime Minister Giorgia Meloni was busted giving an epic eye roll at the G7 summit. pic.twitter.com/h6Flf4aTGi