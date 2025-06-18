G7漏網畫面！馬克宏湊近講悄悄話　義總理一聽「大翻白眼」

▲本屆G7峰會在加拿大舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

七大工業國組織（G7）峰會在加拿大舉行，國際情勢緊張之際，各國領袖互動也成為焦點。其中，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）就被發現，在聽完法國總統馬克宏的悄悄話之後，當場大翻白眼。

影片中，各國領袖正在尋找座位，已經就座的馬克宏（Emmanuel Macron）側身對梅洛尼咬耳朵，並且用拳頭遮住嘴巴，無法透過唇語判讀到底說了什麼。梅洛尼也靠近仔細聆聽，但隨後卻望向法國總統，並且翻了一個白眼。

這段畫面被鏡頭意外拍下，並在社群媒體上瘋傳。網友們紛紛留言，「G7有了一個好的開始」、「梅洛尼超讚，她無法掩飾自己對全球主義菁英的鄙視」、「她之前就曾在演講中砲轟馬克宏，所以這不令人意外」。

Italian Prime Minister Giorgia Meloni was busted giving an epic eye roll at the G7 summit. pic.twitter.com/h6Flf4aTGi — Blanche Victoria (@tammytabby) June 17, 2025

此前，梅洛尼也曾被拍到大翻白眼，包括2024年美國前總統拜登與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會議遲到時，她就擺出看手錶的姿勢，然後對其他世界領袖翻白眼。

美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、歐盟的領袖，16日上午齊聚加拿大艾伯塔（Alberta）一座偏遠的滑雪小鎮，出席G7峰會。不過，針對這次的白眼風波，梅洛尼和馬克宏的辦公室都尚未回覆媒體置評要求。

G7的另外一個焦點，則是美國總統川普突然提前離席。隨後，他發文反駁了馬克宏宣稱他要處理以伊停火的說法。

川普發文表示，「愛刷存在感的法國總統馬克宏，錯誤表示我離開加拿大G7峰會返回華府，是為了處理以色列與伊朗之間的『停火』。錯了！他完全不知道為什麼我在返回華府的路上，但肯定與停火無關，而且比那重要多了。不論是有意還是無意的，馬克宏總是搞錯。請繼續關注！」